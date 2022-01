Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: la scoperta di Agnese

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 26 gennaio 2022

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 26 gennaio 2022 ci dicono che, Agnese scopre che Tina ha una relazione con Vittorio e visto che non la condivide, chiama il marito della figlia, Sandro, e lo intima a tornare a Milano. La donna è convinta che la figlia stia facendo un errore e che con Conti non potrà mai vivere una storia d’amore libera, visto che ancora è sposata con Sandro. Nonostante Armando le dica di starne fuori, la sarta decide di telefonare al genero. Umberto scopre il gioco sporco di Dante, difatti l’uomo non rivela ai suoi soci che nel contratto con gli americani c’è una clausola molto sfavorevole per il magazzino. Guarnieri lo affronta a viso duro, mentre Beatrice si sente tradita e umiliata. Dante come volevasi dimostrare ha di nuovo tradito la sua fiducia e lo ha fatto seducendola. Flavia non ha cambiato parere riguardo Marcello ed è sempre più consapevole che la figlia non possa vivere assieme al barista, così per allontanare Ludovica dall’uomo, mette in atto un piano diabolico.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 26 gennaio 2022

Soffermiamoci su dove eravamo rimasti ne Il Paradiso delle Signore. Salvo è molto innamorato di Anna e vuole fare sul serio, difatti è intenzionato ad acquistare un appartamento e chiedere alla donna se le farebbe piacere di andare a vivere insieme. Oltretutto all’Amato gli si presenta l’opportunità di fare un buon affare: comprare la casa delle Veneri. Irene non è per niente contenta e fa di tutto per convincere il padre di Gabriella, l’attuale proprietario, a rinunciare alla vendita, la commessa non ha nessuna voglia di lasciare l’appartamento e nemmeno avere come alternativa la possibilità di tornare a vivere nella casa del padre con la sua compagna. Gemma è preoccupata dallo stato psicologico della madre, percepisce che c’è qualcosa che non va, per questo comincia a starle sempre vicino, per scoprire cos’è che la turba. Dopo tanta insistenza riesce casualmente ad ascoltare una conversazione tra Veronica e Gloria, le due donne arrivate ai ferri corti, hanno un acceso diverbio. Gemma non può evitare di sentire le accuse che si scambiano e a malincuore scopre che la signorina Moreau è la vera madre di Stefania. A questo punto la Zanatta, preoccupata per quello che potrebbe accadere alla sua nuova famiglia, una volta che la verità verrà a galla, sarà protagonista di un ricatto a danno della signorina Moreau.

Dante si è innamorato di Beatrice, da quando è tornato a Milano ha lavorato a stretto contatto con la cognata di Vittorio ed è rimasto affascinato dalla su bellezza e intelligenza. I due hanno collaborato insieme per la stesura del contratto dei clienti americani e in molte occasioni c’è stata complicità, probabilmente ci sono tutti gli elementi che possa nascere qualcosa di sentimentale, ma Dante è custode di un piccolo segreto. Beatrice sembra contraccambiare le attenzioni del Romagnoli anche se vuole tirarsi fuori dalla diatriba che ha con suo cognato. Umberto però è sempre molto attento all’atteggiamento dell’italo-americano ed è il primo ad accorgersi che nel contratto c’è qualcosa che non quadra, per questo chiede ai suoi collaboratori fidati di vederci chiaro. Tina e Vittorio sono consapevoli che tra loro sta nascendo qualcosa che va oltre la riconoscenza e l’amicizia. I due giovani trascorrono molto tempo insieme, dopo essere stati interrotti per l’ennesima volta sul più bello, finalmente riescono a lasciarsi andare alla passione. Dopo una notte d’intimità, Tina ha lasciato cadere il suo foulard sotto il letto di Conti. Agnese riconosce il capo d’abbigliamento, il piccolo dettaglio non la lascia indifferente, al contrario va su tutte le furie, lei vorrebbe che la figlia tornasse con il marito e farà di tutto per ostacolare il rapporto con Conti.

