Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Ludovica e Ferdinando

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 7 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, rivelano che Stefania cede al ricatto di Gemma e pur di non mandare Gloria in prigione, rinuncia all’amore di Marco. Riuscirà la Colombo in questo modo a risolvere i suoi problemi? Umberto finalmente trova il coraggio di troncare la sua storia con Adelaide che non accetta di essere messa all’angolo da una donna più giovane e più bella di lei. Ha sempre sostenuto il Guarnieri, ma questa medita vendetta. Flora sta partendo per l’America, il Guarnieri libero dall’influenza della contessa, ha deciso di concedersi un’altra opportunità. Riuscirà ad arrivare in tempo e a fermare la Gentile Ravasi? Anche Marcello è a un bivio, con molto rammarico trova il coraggio di separasi da Ludovica. La sua condizione economica non può permetterle una vita agiata e le sue finanze non gli consentono di competere con il potere di Ferdinando. Per questo motivo decide di uscire di scena. Ludovica affranta si getta tra le braccia del Torrebruna.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Il Paradiso delle Signore Gemma ha scoperto che Marco ha una relazione con la sorella Stefania e non è disposta ad accettare tale affronto. La sua sete di vendetta la spinge a ricattare la Colombo colpendola sugli affetti personali. Da poco Stefania ha scoperto di essere la figlia di Gloria e Gemma che è al corrente di questo segreto, minaccia la Colombo di denunciare la madre alla polizia qualora si ostinasse a frequentare ancora Marco. Difatti Gloria in passato è stata accusata di omicidio mentre faceva partorire una donna. Da ostetrica è stata messa nella condizione di salvare la vita del bambino o della mamma e lei ha scelto di lasciare in vita la madre. Questa decisione ha portato i genitori del piccolo a denunciarla. Per non finire dietro le sbarre, la capo commessa è fuggita, ha cambiato identità ed ha abbandonato Stefania. Il Di Sant’Erasmo che è all’oscuro del piano diabolico messo in atto dalla Venere rossa, vuole incontrare la sua amata per farle la proposta di matrimonio. La Colombo, spaventata da tutto ciò si confida con Irene e la informa che ha intenzione di troncare la sua relazione con Marco pur di non compromettere l’esistenza della Moreau.

Flora ha capito che non ha nessuna speranza con Umberto Guarnieri che ha preferito restare con Adelaide rinnegando il loro amore. La stilista non riuscendo a fare l’indifferente, ha deciso di accettare una proposta lavorativa e parte per l’America. Una volta preparate le valigie vuole incontrare il personale del Paradiso per salutare tutti indistintamente. Pare che anche la love story tra Ludovica e Marcello è arrivata al capolinea. Il barista non può competere con la ricchezza e il potere di Ferdinando, per questo decide di lasciare libera la Brancia di vivere la sua storia con l’imprenditore. Beatrice dopo essere caduta dalle scale, viene ricoverata in ospedale. Le sue condizioni non sono buone, finalmente dopo alcuni giorni, esce dal coma e torna a casa. Ad attenderla ci sono tutti i suoi amici del Paradiso. Dante dichiara alla donna il suo amore e si pente del suo comportamento, ma Beatrice non si fida nonostante sia ancora innamorata dell’uomo. Il Romagnoli confida a Fiorenza di voler rinunciare al suo piano di distruggere Vittorio e ha intenzione di restituire al Conti il marchio del Paradiso che è riuscito a sottrargli. Poi per dimostrare che sta facendo le cose sul serio, si scusa pubblicamente con i dipendenti del magazzino per le diaboliche macchinazioni che ha ordito alle loro spalle. Basteranno queste buone intenzioni a farsi perdonare da Beatrice oppure la Conti ha deciso di allontanarlo definitivamente dalla sua vita?

