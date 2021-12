Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 9 dicembre: Dora e Nino…

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 9 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, giovedì 9 dicembre Vittorio invita Agnese a prendersi un periodo di pausa: per la donna e la sua famiglia è un duro colpo. Al Paradiso è il momento di addobbare l’albero di Natale e appendere i bigliettini dei desideri. Dora è curiosa di conoscere cosa ha scritto Nino. La donna è molto attratta dal giovane e ha difficoltà a resistere al suo fascino. Forse dopo il bacio che gli ha dato a sorpresa, il seminarista potrebbe ricambiare i suoi sentimenti. Adelaide è a conoscenza che Flora ha scoperto alcune informazioni che riguardano la sua famiglia e la morte di Achille. La contessa è molto spaventata, teme che la stilista possa metterla nei guai, per evitare il peggio, escogita un piano per frenare la sua curiosità. Le anticipazioni ci rivelano che la Ravasi non si lascerà sopraffare dalla Di Sant’Erasmo e andrà avanti con le sue ricerche e ad investigare sul passato della famiglia Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore l’incontro tra Marco e Gemma assomiglia molto alla trama di un film. Alla donna improvvisamente gli si rompe il tacco della scarpa e il gentiluomo è nelle vicinanze pronto ad intervenire in suo aiuto. La ragazza gli fa credere che appartiene a una famiglia benestante, ma presto Marco scopre come stanno realmente le cose. La verità lo lascia indifferente, al contrario della contessa di Sant’Erasmo che si lamenta del fatto che gli uomini della sua famiglia sono sempre attratti da fanciulle di basso ceto sociale. Marco di solito rompe gli schemi e i fuori programma lo entusiasmano molto. Gemma è diventato un suo pallino e non ha nessuna intenzione di desistere. Stefania inizia a collaborare con Marco per la redazione dell’articolo ma non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa. Il loro rapporto non è idilliaco, la ragazza non sopporta il giovane conte e non manca occasione per discutere su ogni cosa. Stefania non approva che la sorella Gemma si sia invaghita dell’aristocratico e farà di tutto per ostacolare la loro relazione. In questo momento la giovane ha sulle spalle una grande responsabilità proteggere la sorellastra, soprattutto dopo che Veronica le ha chiesto di vegliare sulla figlia.

Al Paradiso è arrivato l’albero di Natale e le commesse dopo una mezza giornata di permesso, sono tornate al negozio per iniziare a fare gli addobbi. Dora è intenzionata a conquistare il cuore di Nino e non si ferma. Le decorazioni natalizie potrebbero essere l’occasione per avvicinarsi al ragazzo. Mentre Nino è preso dal suo lavoro, Dora gli si avvicina e gli consegna un regalo, il ragazzo apre la scatola e rimane soddisfatto della bella sorpresa, ma quello che sta per succedere lo lascerà senza parole: Dora lo bacia e poi va via. Tina è molto ansiosa perché la data del suo intervento si sta avvicinando e la tensione aumenta. Anche Agnese è agitata, non è un momento felice per lei, la preoccupazione per Tina e il dispiacere che gli sta dando Salvatore la stanno devastando emotivamente. Tina avvisa la madre che ha in mente di organizzare una cena con il fratello. Agnese non è d’accordo, Salvatore non accetterà mai. Tina gli dice che ha pensato a uno stratagemma per convincere il giovane a tornare a casa. Con la scusa che lei deve operarsi farà credere al fratello che è preoccupata e ha bisogno di confidarsi con lui. Conoscendo il fratello, non si tirerà indietro. Agnese dovrà nel frattempo uscire di casa per ripresentarsi a sorpresa e a quel punto cercherà di chiarirsi con il figlio, sperando di recuperare il rapporto. Agnese ci crede poco. La donna è talmente stressata che quando esce dalla sartoria lascia il ferro acceso. Fortunatamente l’intervento tempestivo di Vittorio evita un incendio, ma questa dimenticanza avrà delle ripercussioni sulla donna.

