Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Rocco ha lasciato Maria!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 9 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Maria non riesce a tenere il suo segreto e interrogata da Irene vuota il sacco: ha mentito a tutti, il suo viaggio a Roma non si è svolto come lo ha raccontato, Rocco l’ha lasciata definitivamente, non vuole avere nulla a che fare con lei è innamorato della miss e ha intenzione di sposarla, il suo cuore è a pezzi. Stefania è confusa, nella maniera più brutale è venuta a conoscenza di una relazione tra il padre e la Moreau, ma non ne è certa, per scoprire la verità comincia a fare domande dirette a Ezio e poi a Gemma che ne sa più di lei. La Zanatta cerca di frenare la curiosità della Colombo insabbiando i fatti, ma Stefania è sempre più decisa ad andare avanti anche se non capisce come mai le stiano mentendo. In un momento di sconforto la ragazza si confida con Marco rivelandogli che il padre potrebbe aver tradito Veronica e ora non sa come rimettere insieme i pezzi ed evitare alla sua famiglia uno scandalo.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” è l’8 marzo e in casa Colombo c’è una bella sorpresa ad attendere le tre donne di famiglia, Ezio regala loro tre mazzi di mimose, il più grande lo dona a Veronica con tanto di bacio. Stefania confida a Marco che c’è qualcosa di strano tra suo padre e la Zanatta, il loro rapporto non è sincero. Il Di Sant’Erasmo le suggerisce di dimenticare e se pure ci fosse una crisi nella loro relazione o un’altra donna lei potrebbe fare ben poco. L’ingresso di Dante al Paradiso non è stato accolto bene, deve dividere la stanza con Beatrice che si affretta a liberare la sua scrivania per cederla al nuovo socio. Dopo qualche scambio di opinioni, Dante occupa la scrivania di Anna che nel frattempo si è trasferita nell’ufficio della redazione invitando Beatrice a tornare alla sua postazione di lavoro. Flora ha terminato la nuova collezione, Vittorio suggerisce di presentarla usando come testimonial la Signorina Buonasera, Rossana Vaudetti. Il Romagnoli confida alla cugina Fiorenza che presto metterà con le spalle al muro Vittorio, il quale non molla la presa e sta facendo di tutto per sminuire la presenza del manager al Paradiso.

Maria dopo il viaggio a Roma è tornata al lavoro, Irene e Dora sono curiose di sapere come è andato l’incontro con Rocco, la ragazza fa credere alle sue amiche che l’uomo si è pentito di quello che ha fatto, ed è ritornato da lei che l’ha perdonato. La sarta invita i suoi amici a festeggiare da Salvatore dopo il lavoro. In realtà le cose non sono andate come Maria vorrebbe far credere e per dimenticare la delusione ricevuta si ubriaca. Vittorio l’accompagna a casa e Agnese comincia a sospettare che c’è qualcosa che non va, Maria non sta raccontando la verità, anche se in cuor suo è felice che tra il nipote e sartina sia ritornata la pace. Stefania si offre di fare il controllo qualità dei nuovi abiti e si trasferisce in magazzino con la signorina Moreau, all’improvviso si presenta Ezio per parlare con Gloria, la Colombo rimane sbalordita nel vedere il padre al magazzino che come al solito inventa una scusa per giustificare la sua presenza. La Venere dice al padre di essere stanca e di tornare a casa e lascia Ezio a finire il controllo degli abiti in compagnia della Moreau. In realtà Stefania non va via ma si nasconde per ascoltare la conversazione della coppia. La commessa è convinta che tra i due ci sia qualcosa che vada oltre l’amicizia.

