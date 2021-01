Il paradiso delle signore non va in onda, perché?/ Anticipazioni puntata 19 gennaio

Oggi, lunedì 18 gennaio, alle 15.55 su Rai 1 non andrà in onda il consueto appuntamento con la soap opera “Il paradiso delle signore”, liberamente ispirata al romanzo “Al paradiso delle signore” di Émile Zola. Dalle 12.00, infatti, Rai 1 seguirà l’intervento del premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati e il successivo dibattito in merito all’attuale situazione politica italiana, dopo l’uscita dal Governo di Matteo Renzi. Saltano anche “È Sempre Mezzogiorno” con Antonella Clerici e “Oggi è un altro Giorno” di Serena Bortone. Confermato, invece, “La Vita in Diretta” con Alberto Matano che porterà in ritardo alle 17.50. “Il paradiso delle signore” tornerà domani, martedì 19 gennaio 2021, alle 15.55 su Rai 1. Vediamo le anticipazioni della prossima puntata della soap.

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 19 gennaio 2021

Ne “Il paradiso delle signore” Agnese (Antonella Attili) è tornata dalla Sicilia con il marito Giuseppe Amato. Il suo ritorno sembra aver riportato la donna indietro nel tempo: Agnese decide di non andare più a lavorare al Paradiso delle Signore per compiacere l’autorità del marito. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) si accorge del cambiamento della madre e inizia a ribellarsi alle imposizione del padre. Tra Rocco Amato (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa) sta nascendo una certa sintonia, ma il ritorno di Maria dalla Sicilia metterà in crisi il ragazzo. Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) hanno le prime incomprensioni, che mettono in crisi rischiano la stilista che. Inoltre Gabriella si ritrova vicino a Salvatore a causa di Agnese. Beatrice (Caterina Bertone) è decisa a non innamorarsi nuovamente di Vittorio (Alessandro Tersigni): i due decidono di lasciarsi il passato alle spalle e di pensare al futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA