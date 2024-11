Il Patriarca 3 si farà? Neva Leoni si espone sulla possibilità di una terza stagione

Mancano ancora tre puntate ricche di suspence e colpi di scena prima del gran finale de Il Patriarca 2 ma già in molti si chiedono se la fiction di Canale5 con protagonista Claudio Amendola avrà una terza stagione. Il Patriarca 3 si farà? È troppo presto per dirlo ma a questa domanda ha risposto, in maniera sibillina, l’attrice Neva Leoni che nella serie tv interpreta Lara Bandera, la figlia di Nemo Bandera che è impersonato da Claudio Amendola.

Anticipazioni Il Patriarca 2, prossima puntata 6 dicembre 2024/ Nina fa una scelta drastica: c'entra Daniel

La giovane attrice rispondendo a degli ask su Instagram ha rivelato che ‘per il momento non si sa nulla’ e nessuno scelta è stata ancora fatta. In realtà a pesare moltissimo sulla possibilità che si faccia una terza stagione o meno saranno gli ascolti. La prima puntata ha totalizzato appena 2,2 milioni di spettatori, pari ad uno share del 13.4%. Di gran lunga lontana dalla prima assoluta di un anno e mezzo fa (che era stata vista da 3.216.000 per 19.2% di share) e in generale inferiore alla media registrata dalla prima stagione (2,7 mln al 16.1%). E le successive puntate di questa seconda stagione hanno segnato un trend in calo.

Il Patriarca 2 anticipazioni, Antonia Liskova: "Guerre e scandali"/ "Serena? Ecco perché la sento vicina"

Ascolti Il Patriarca 2 in calo rispetto alla prima stagione: il commento sarcastico di Claudio Amendola

Gli ascolti della 1a puntata de Il Patriarca 2 non sono stati entusiasmanti e il protagonista Claudio Amendola aveva commentato il tiepido ritorno in onda della fiction di Canale 5 con sarcasmo ed ironica, ha postato un video con reazione alla Frankenstein Junior rivelando che avrebbe voluto: “Condividere con voi lo stato d’animo che ho provato stamattina quando sono arrivati i risultati che, come vi ho detto, non sono stati molto confortanti”. In attesa di scoprire come saranno gli ascolti delle prossime puntate, qui le anticipazioni di quella di stasera, sembra sempre più probabile che Il Patriarca 3 non si farà.