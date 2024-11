Stasera, venerdì 29 novembre 2024, va in onda su Canale 5 alle 21.22, la terza puntata de Il Patriarca 2. I tantissimi fan della fiction sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, le anticipazioni trapelate sul web annunciano tante novità e interessanti colpi di scena. Nell’episodio intitolato ‘Nemo in carcere’ Nemo dopo l’arresto sarà in carcere e dovrà difendersi da chi sta provando a fargliela pagare, durante la detenzione tanti saranno i momenti di tensione ma lui non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Le anticipazioni de Il Patriarca 2 fanno sapere che nella terza puntata, in onda stasera 29 novembre 2024, Nemo cercherà di uscire da questa situazione e per venire a capo della questione conterà sull’aiuto di Mario, infatti gli chiederà di scoprire chi è il testimone chiave che ha rivolto le accuse contro di lui relative all’attentato.

Il Patriarca 2, anticipazioni 29 novembre 2024: verrà fuori il nome del testimone, Nemo vicino alla liberazione

Cos’altro succederà nella terza puntata de Il Patriarca 2? Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda stasera, 29 novembre 2024, rivelano che Raoul Morabito arriverà in città e senza farsi scrupoli escogiterà nuovi piani per raggiungere i suoi scopi. Il suo obiettivo è quello di accrescere il suo potere e per riuscirci proverà a corrompere il capo dei portuali di Levante, Rai’s, al fine di poter gestire liberamente i suoi traffici. Il suo piano metterà in bilico il potere tra lui e Nemo.

Nel frattempo l’ispettore Monterosso si avvicinerà a Lara e Nina sarà sempre più attratta da Daniel. Le anticipazioni de Il Patriarca 2 rivelano anche che nella terza puntata di venerdì 29 novembre 2024 una soffiata svelerà il nome del testimone. Sarà una svolta inaspettata che inevitabilmente cambierà le carte in tavola per la famiglia Bandera e consentirà a Nemo di avvicinarsi alla sua liberazione.