Il Piccolo Lord/ Su Rete 4 il film con Alec Guiness (oggi, 17 gennaio 2021)

Il Piccolo Lord va in onda oggi, 17 gennaio, su Rete 4 dalle ore 21.25. Titolo originale Little Lord Fauntleroy, è un film tv del genere commedia sentimentale ambientata nel Regno Unito. Il protagonista è Rick Schroeder, che interpretata Ceddie, il piccolo lord, conosciuto soprattutto per il suo caschetto biondo, rimasto nell’immaginario collettivo dei bimbi di quegli anni. Fra gli altri attori principali spicca il nome di Alec Guiness, che interpreta Sir John Arthur Molyneux Errol, il nonno del piccolo. Il Piccolo Lord, titolo originale Little Lord Fauntleroy, è un classico film per ragazzi e non, trasmesso principalmente nel periodo di Natale e divenuto un appuntamento imperdibile.

Il Piccolo Lord, la trama del film

Il Piccolo Lord è ambientato alla fine dell’800, e racconta la storia del piccolo Cedric Errol, di sette anni, orfano di padre, che vive negli Stati Uniti con sua madre. La sua esistenza, nonostante l’assenza del genitore, è spensierata, e la sua infanzia scorre veloce e tranquilla con i suoi migliori amici, il lustrascarpe Dick ed il droghiere Hobbs.

Suo padre era il figlio minore del Conte inglese Dorincourt, che aveva interrotto del tutto i rapporti con lui quando aveva sposato la madre di Cedric, inaccettabile per un nobile di quel grado. Quando lo zio Bevis improvvisamente muore, Cedric diventa l’unico erede di tutti i beni di famiglia, viene rintracciato e obbligato a trasferirsi in Inghilterra, acquisendo il titolo di Lord Fauntleroy.

I dissapori fra il nonno e la mamma impediscono a questa di vivere con loro nel grande castello di famiglia, ed il burbero ed anziano Conte è costretto ad instaurare un rapporto col nipote, se non altro per educarlo secondo le regole della nobiltà del tempo.

Il rapporto fra i due si dimostrerà difficile, ma grazie al buon carattere del piccolo lord ed all’affetto incondizionato rivolto a suo nonno, riuscirà a rimarginare una ferita vecchia di anni ed a sciogliere quel cuore ghiacciato e distante. Il finale, ambientato nel periodo di Natale, farà ritrovare la pace alla famiglia, come ogni classico film che si rispetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA