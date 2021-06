Il pranzo è servito/ Su Rai 1 torna il quiz di Corrado: conduce Flavio Insinna

Da oggi, lunedì 28 giugno, alle 14.00 torna su Rai 1 “Il pranzo è servito”, il quiz show televisivo ideato e lanciato da Corrado. La prima puntata andò in onda il 13 settembre 1982 su Canale 5: duemilasettecento puntate, trentasettemila domande, milioni di telespettatori e un Telegatto. Per la stagione estiva 2021, Rai 1 riporre un grande cult della televisione per fare un tuffo nel passato, con la stessa semplicità e le stesse dinamiche di una volta. Il padrone di casa è Flavio lnsinna: “La struttura sarà la stessa di sempre. Quel che è certo è che proveremo a regalare al pubblico l’allegria della versione originale, di cui abbiamo un gran bisogno, facendo anche vincere qualcosa a chi verrà a giocare da noi”, ha spiegato il conduttore a Tv sorrisi e Canzoni. Ginevra Pisani, già Professoressa dell’Eredità, affiancherà Insinna.

Linda Lorenzi/ La prima valletta de “Il pranzo è servito”: “Corrado? Un signore”

Il pranzo è servito: Flavio Insinna conduce il quiz di Corrado

Oltre ai quiz, la nuova edizione de “Il pranzo è servito” prevede prove pratiche che i concorrenti dovranno affrontare, oltre a un gioco telefonico con la partecipazione del pubblico da casa. Nel cast anche Maurizio Lastrico, nel ruolo del maggiordomo, che nel 1986 fu di Vittorio Marsiglia. Tra gli autori del programma anche Simone Jurgens, il figlio di Stefano che ideò il format insieme a Corrado. Era lui il bambino Carletto, che cantava nel disco. “Il pranzo è servito” è stato condotto da Corrado dal 1982 al 1990, successivamente da Claudio Lippi dal 1990 al 1992 e da Davide Mengacci dal 1992 al 1993. Ricordiamo che “Il pranzo è servito” andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 su Ri 1.

