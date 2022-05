Il Prescelto/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage

Il Prescelto, film di Italia 1 diretto da Neil LaBute

Il Prescelto va in onda oggi, martedì 31 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 23.15. Si tratta di un film horror del 2006 diretto da Neil LaBute, regista e sceneggiatore statunitense. Debutta alla regia nel 1997 con Nella società degli uomini, presentato al Sundance Film Festival ed al Festival di Cannes. In seguito dirige film come Amici & vicini, The Mercy Seat, Possession – Una storia romantica, La terrazza sul lago e Il funerale è servito. Il soggetto è di Anthony Shaffer; la sceneggiatura di Neil LaBute; la fotografia è di Paul Sarossy; il montaggio di Joel Plotch; gli effetti speciali di Jak Osmond, Ralph Maiers; le musiche di Angelo Badalamenti e la scenografia di Phillip Barker, Michael Diner, Shannon Murphy. The Wicker Man è il remake dell’omonimo film di Robin Hardy (1973). Nel cast Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Kate Beahan, Frances Conroy, Molly Parker, Leelee Sobieski, Diane Delano, James Franco e molti altri ancora.

Don Camillo monsignore… ma non troppo/ Su Rete 4 il film con Gino Cervi e Fernandel

Il Prescelto, la trama del film

Il Prescelto ha per protagonista l’agente Edward Malus, ormai in congedo per aver fallito una missione: non è riuscito a salvare una donna e sua figlia da un incidente mortale. Quando la sua ex ragazza, Willow, lo chiama poiché Rowan, sua figlia, è scomparsa nell’isola di Summersisle, Malus torna a lavoro. Arrivato a destinazione, si trova di fronte a uno strano microcosmo: la società matriarcale di Sorella Summersisle comanda sugli abitanti.

Tom Horn/ Su Rete 4 il film con Steve McQueen

Il primo incontro tra Malus e l’ex fidanzata non è dei migliori in quanto la relazione non si era conclusa bene. L’agente viene a sapere che Rowan è sua figlia e si mette subito alla ricerca. Teme che la ragazzina sia stata presa per essere sacrificata agli dei di Summersisle. In realtà lui stesso è caduto preda della situazione: vogliono che sia Edward la vittima sacrificale e la richiesta di aiuto dell’ex fidanzata era solo un’imboscata. Come andrà a finire?

Il video del trailer de Il Prescelto

LEGGI ANCHE:

Agatha Christie: 13 a tavola/ Su Rete 4 un giallo con Poirot

© RIPRODUZIONE RISERVATA