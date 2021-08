Il prezzo della vendetta, Rai 2/ Regia di Viviane Andereggen

Il prezzo della vendetta vain onda su Rai 2 nella serata di oggi, 21 agosto 2021, a partire dalle ore 21.05. Si tratta di un film drammatico, prodotto in Germania del 2018 per la regia di Viviane Andereggen. Nel cast troviamo Rosalie Thomass e Ulrike C. Tscharre.

Si tratta di un film per la televisione diretto in maniera intelligente e con una crescente suspense dall’inizio alla fine. Attenzione però ad alzare le aspettative perché rimane sempre e comunque un’opera per il piccolo schermo con tutti i difetti di sorta che capitano proprio in questa tipologia di pellicole.

Il prezzo della vendetta, la trama del film

Leggiamo la trama de Il prezzo della vendetta. Luisa Jobs è una donna interessante che da tempo esercita la professione di insegnante elementare in Baviera, è una persona molto idealista, sempre dalla parte della verità e giusta. Con grande dispiacere ogni volta è costretta a dare dei voti bassi a un suo alunno, la sua speranza è di poter un giorno premiare il ragazzino con voti alti, ma il padre dell’alunno non condivide il pensiero della maestra. Un giorno una fotografia che rappresenta Luisa nuda, compare inaspettatamente sul sito web della scuola.

La polizia purtroppo non può aiutare la donna, e la gente della cittadina comincia a fare commenti discriminatori nei suoi confronti. Luisa rammaricata di quanto le sta cadendo addosso e sempre pronta a scoprire la verità, comincia a fare le indagini per conto suo, fino a scoprire chi è il responsabile del gesto ignobile, e si muove velocemente prima che il farabutto possa fuggire e non lasciare nessuna traccia.

