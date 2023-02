Il prezzo dell’arte/ Film thriller letterario su Rai 2, oggi Venerdì 10 febbraio

Il prezzo dell’arte, film di Rai 2 diretto da Regis Roinsard

Il prezzo dell’arte è un film di genere thriller sul mondo letterario che arricchisce il palinsesto televisivo di Rai 2 nella seconda serata di Venerdì 10 febbraio alle ore 23:35. Si tratta di una pellicola francese realizzata nel 2019 e diretta dal regista Regis Roinsard, il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura del film assieme a Romain Compingt e Daniel Presley.

La pellicola Il prezzo dell’arte, prodotta dalla Trésor Films in collaborazione con Mars Films e France 2 Cinéma è conosciuta a livello internazionale con il titolo “Les Traducteurs” ed è stata proposta direttamente sul circuito televisivo senza il tradizionale passaggio nei botteghini cinematografici.

Il film ha una struttura narrativa fatta a puzzle e la modifica di solo un pezzo rischia di far crollare l’intera vicenda. Il film ha come protagonisti grandi attori di nazionalità differenti tra cui Olga Kurylenko, Lambert Wilson, Riccardo Scamarcio, Manolis Mavromatakis, Sidse Babett Knudsen e Alex Lawther. Lo stesso regista, conosciuto per il film Tutti pazzi per Rose ha spesso giustificato la propria scelta del cast nel film Il prezzo dell’arte, affermando di reputare frustrante il dover scrivere una storia pensando agli attori che potrebbero prenderne parte.

Il prezzo dell’arte, la trama del film

La vicenda trattata nel film Il prezzo dell’arte è incentrata sulle storie di nove esperti di traduzione che vengono ingaggiati segretamente da una importante società per lavorare sull’ultimo episodio di una popolare saga di romanzi che sta ottenendo un successo planetario e che porta la firma dello scrittore Oscar Brach di cui nessuno sa nulla. Si tratta di un investimento importante che viene effettuato dalla società che vuole trarne benefici dal punto di vista economico ed è per questo che non lascia nulla al caso imponendo ai nove esperti il massimo riserbo e una vita praticamente segregata.

I nove si troveranno ad essere rinchiusi in una località sconosciuta senza poter comunicare con il mondo esterno fino a che il progetto non sarà completato e immesso sul mercato. L’obiettivo è quello di creare la maggior attesa possibile senza dare alcuna informazione sull’ultimo episodio. In maniera incomprensibile però alcune pagine del romanzo vengono fotografate e pubblicate online diventando in pochi istanti virali. I dirigenti della compagnia si mettono quindi immediatamente in moto per riuscire a capire chi sia il responsabile di questa leggerezza che rischia di compromettere un investimento colossale.

