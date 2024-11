Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio: l’amore tra alti e bassi

Tra alti e bassi, prosegue la storia d’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, che stanno insieme dal 2021 nonostante si siano lasciati in più di un’occasione. I due attori si sono conosciuti e innamorati nel corso del film “L’ombra del giorno”, diretto da Giuseppe Piccioni, nel quale hanno recitato insieme.

Massimo Ciavarro, ex marito Eleonora Giorgi/ Dedica che commuove durante la malattia: "Parte della mia vita"

Sul set, tra una ripresa e l’altra, si sono avvicinati sempre più nonostante abbiano cercato di tenere il loro amore lontano dai riflettori: questo non sempre è accaduto e la loro relazione è diventata nota a tutti. Più volte sono apparsi insieme, come durante il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che li ha visti più belli e innamorati che mai. Nonostante questo, sono state varie le difficoltà della loro relazione: infatti si sono lasciati e hanno vissuto anche nuove relazioni nel frattempo.

Francesco Gabbani, chi è: "Dopo la vittoria a Sanremo ho avuto un contraccolpo"/ "Sono rimasto sconvolto"

Benedetta Porcaroli, fidanzata di Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno ben 19 anni di differenza: due età differenti che però non hanno mai provocato problemi nella coppia. I due, come abbiamo detto, si sono lasciati più volte e l’attore è tornato per un breve periodo con la ex compagna Angharad Wood da cui ha avuto la figlia Emily nel 2020, ma nonostante ciò l’amore che li lega ha vinto su tutto e sono tornati nuovamente insieme.

A maggio 2023, infatti, la coppia è stata paparazzata insieme a Parigi, mano nella mano. Parlando della compagna, Scamarcio ha sottolineato: “Lei è bravissima ed è anche una gran bella persona, siamo felici”. La Porcaroli ha raccontato di avere un forte istinto materno: questo lascia presupporre che abbia un buon rapporto con Emily, la figlia che Scamarcio ha avuto con la dirigenza Angharad Wood solamente un anno prima di conoscere la sua nuova compagna, con la quel vive ora una bella storia d’amore.

Cristiano Malgioglio, malattia: "Ho avuto un melanoma"/ "Sarei potuto morire dopo cinque mesi se..."