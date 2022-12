Il Primo Natale/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone

Il Primo Natale, film in prima serata su Canale 5

Il Primo Natale va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola del 2019 prodotta da Italia in Marocco con la partecipazione di diverse case cinematografiche tra cui Tramp Ltd e Medusa Film con quest’ultima che si è fatta carico anche della distribuzione nelle sale.

La regia del film Il Primo Natale è firmatadai principali protagonisti ossia Ficarra e Picone quanti occupati sono occupati anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. Il montaggio del film è frutto del lavoro di Claudio Di Mauro con le musiche di Carlo Crivelli mentre la scenografia è stata realizzata da Francesco Frigeri.

Nel cast del film Il Primo Natale, oltre ai due protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone, ci sono Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia, Giovanna Marchetti, Giovanni Calcagno e Gianni Federico.

Il Primo Natale, la trama del film

Leggiamo la trama de Il Primo Natale. In un piccolo paesino siciliano don Valentino, come ogni anno, sta organizzando il presepe vivente per la sua parrocchia. Puntualmente si ritrova alle prese con una sorta di casting e una serie di difficoltà che cerca di risolvere esclusivamente facendo leva sulla preghiera e sulla sua fede incrollabile nel Signore. Quando iniziano i provini tutto però sembra andare mal,e perché le persone che si dimostrano interessate non hanno le caratteristiche somatiche e interpretative adeguate per poter interpetrare il ruolo di San Giuseppe.

Ad un certo punto però viene come folgorato dall’arrivo di una persona di nome Salvo, il quale sembra essere perfetto per questo genere di ruolo. Purtroppo quello che don Valentino non sa è che in realtà Salvo è un malvivente e che si è presentato alle audizioni con la speranza di entrare indisturbato nella chiesa e portare via un’antica reliquia di grande valore presente all’interno. Si tratta di un bambinello che gli permetterebbe di guadagnare una lauta cifra. Una sera mentre Salvo entra nella sacrestia e sta portando via il bambinello, viene sorpreso da don Valentino il quale lo insegue prima nella chiesa e poi all’esterno per i vicoletti della cittadina fino ad arrivare ad uno strano vicolo nel quale Salvo incontra una bambina piuttosto strana con un maglioncino rosso, che lo aiuta indicandogli un percorso.

Tuttavia la bambina fa la stessa cosa con il prete e i due, ad un certo punto, si ritrovano al di fuori di una struttura incredibilmente nel bel mezzo del deserto. Entrambi sono disorientati e lo saranno ancora di più quando davanti agli occhi arrivano dei soldati romani che li catturano convinti che facciano parte di un gruppo di rivoluzionari che all’epoca volevano liberare la Palestina dalla dominazione romana.

Vengono prima portati in una cava per essere sottoposti ai lavori forzati e quindi venduti come schiavi. Non riescono a trovare il perché di tutto quello che sta succedendo e don Valentino fa leva sulla sua preghiera sperando nel miracolo di Maria. Si rendono conto che incredibilmente sono stati riportati riportati indietro nel tempo e per la precisione all’epoca della nascita di Gesù Cristo, cosa che sta per avvenire tra pochi giorni. I due potranno quindi vivere un’avventura fantastica che cambierà il loro carattere in maniera insospettabile.

