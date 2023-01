Il principe che ho sempre sognato/ Su Rai 2 il film con David Witts

Il principe che ho sempre sognato, film di Rai 2 diretto da Todor Chapkanov

Il principe che ho sempre sognato è un film di genere sentimentale del 2020 che andrà in onda oggi, 1° gennaio, a partire dalle 19,00 su Rai 2. Il regista della pellicola è Todor Chapkanov, mentre gli interpreti sono: David Witts, Roxanne McKee e Sophie Ward. Il film è stato girato interamente in Bulgaria, soprattutto nella capitale Sofia ed è stato distribuito solo nei circuiti televisivi. La protagonista, Roxanne McKee è un’attrice e modella di origine canadese e inizia la sua carriera vincendo il primo premio durante un programma per scoprire nuovi talenti grazie al suo ruolo nella popolare soap opera inglese Hollyoaks.

A Cinderella story/ Su Italia 1 il film con Hilary Duff e Chad Murray

Ha preso parte, inoltre, dal 2011 al 2012 alla serie cult Il trono di spade. Il protagonista maschile David Witts è un attore e modello inglese, molto noto grazie al suo ruolo nella soap britannica EastEnders. Il giovane attore vanta anche una lunga esperienza teatrale e ha recitato in diverse produzioni importanti quali Alladin e Cenerentola. Nei panni della regina madre c’è l’attrice Sophie Ward, divenuta molto popolare da piccola grazie ai ruoli in produzioni importanti quali Piramide di paura e Nel fantastico mondo di Oz. La sua carriera è proseguita alternando apparizioni teatrali a quelle televisive.

La piccola principessa/ Su Italia 1 il film di Alfonso Cuarón

Il principe che ho sempre sognato, la trama del film

La narrazione del film Il principe che ho sempre sognato somiglia a quella di una favola, infatti, si svolge in un luogo immaginario e ha come protagonista la giovane Amanda che di lavora fa l’assistente di una fotografa molto nota. Un giorno il suo capo ricevo l’invito di prendere parte ai festeggiamenti in occasione del Natale della famiglia reale di Pantrea e la ragazza, molto ambiziosa e decisa, approfitta del rifiuto del suo capo e si reca al palazzo al suo posto. Una vera e propria pazzia che si realizza grazie all’aiuto della sua cara amica Sunny. Amanda, animata da molto entusiasmo, si presenta al cospetto dei regnanti e qui fa la conoscenza della coppia di regnanti e anche del loro giovane e affascinante figlio Leopoldo. La ragazza non rimane indifferente di fronte alla bellezza del principe, anzi, in pochissimo tempo comprende di esserne innamorata. La situazione per Amanda non è facile, in quanto Leopoldo è già promesso sposo ad una giovane donna di nome Caterina, duchessa di alto rango che per nessuna ragione al mondo intende rinunciare al matrimonio con il suo bel principe. Il ragazzo, a sua volta, contraccambia l’interesse di Amanda ed anche lui se ne innamora dimostrandolo in ogni occasione. Purtroppo bisogna affrontare la differenza sociale e tutti gli stereotipi, ma dopo una serie di ostacoli da superare i due giovani riusciranno a coronare il loro sogno d’amore.

LEGGI ANCHE:

C'è posta per te/ Su Canale 5 il film con Meg Ryan e Tom Hanks

© RIPRODUZIONE RISERVATA