Il principe guerriero/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 15 gennaio 2021)

Il principe guerriero (The War Lord) andrà in onda venerdì 15 gennaio su Rete 4 alle ore 15.30. Il film è un dramma medievale del 1965 ambientato nell’XI secolo e si basa sull’opera teatrale The Lovers di Leslie Stevens (1956). Il principe guerriero è diretto da Franklin J. Schaffner, regista statunitense attivo sia in televisione sia al cinema. Per i suoi contributi alla realizzazione di Un Tour della Casa Bianca con la Signora John F. Kennedy ha ottenuto una nomination nel 1963 dalla Directors Guild of America per il premio nella categoria di “Outstanding Directorial Achievement in Television”. Il suo maggiore successo cinematografico è Il pianeta delle scimmie (1968), a cui seguono altri film molto apprezzati, come Papillon (1973) e I ragazzi venuti dal Brasile (1978). Ha vinto il premio Oscar come miglior regista nel 1971 per Patton, generale d’acciaio. Le musiche di The War Lord sono composte da Jerome Moross e Hans J. Salter, noto soprattutto per aver composto le soundtrack di moltissimi film dell’orrore della Universal Pictures. Invece la sceneggiatura è curata da John Collier e Millard Kaufman.

Il principe guerriero, la trama del film

Il principe guerriero si svolge nell’undicesimo secolo, in Normandia dove il Duca William di Ghent manda il fidato guerriero, Chrysagon de la Creux (Charlton Heston), a difendere il territorio dalle invasioni dei Frisoni. Il figlio del capo dei Frisoni viene catturato da Chrysagon che si insedia nel territorio e si innamora di Bronwyn (Rosemary Forsyth), promessa sposa di Marc (James Farentino). Il giorno delle nozze Chrysagon manda a monte il matrimonio e porta a casa con sé Bronwyn, che si innamora di lui. Nel frattempo i Frisoni si rifanno vivi per il figlio del loro capo e assediano la torre in cui si trovano Chrysagon e i soldati. Dopo lo scontro i Frisoni vengono sconfitti. Nonostante ciò, Chrysagon restituisce il prigioniero e il capo dei Frisoni gli offre ospitalità. Marc intanto aggredisce e ferisce Chrysagon, ma Bors (Richard Boone), il suo braccio destro, lo difende e uccide Marc.



