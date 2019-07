Il Re Leone/ Video trailer, Elisa e Marco Mengoni sono Nala e Simba

Manca sempre meno all’arrivo nelle sale italiane de Il Re Leone, il live-action del classico Disney firmato da Jon Favreau. Il regista, qui anche produttore, è stato affiancato da Jeff Nathanson (sceneggiatore) e da Hans Zimmer per le musiche, tutti attendono con grande emozione il ritorno di uno dei lungometraggi del mondo Walt Disney più amati di sempre. E le voci italiane del film non hanno nulla da invidiare a quelle americane: Marco Mengoni (Simba), Elisa (Nala), Edoardo Leo (Timon), Stefano Fresi (Pumbaa), Luca Ward (Mufasa), Massimo Popolizio (Scar), Toni Garrani (Rafiki). Sui social network è scattato il countdown, tra poco più di un mese sarà disponibile al cinema il live action di «una storia davvero molto amata da tutti», come evidenziato dal regista Favreau, che unirà le tecniche del cinema del settore con immagini fotorealistiche generate al computer.

IL RE LEONE DAL 21 AGOSTO AL CINEMA: IL TRAILER

Vincitore del premio Oscar nel1994 per la Miglior canzone originale, “Can YouFeel the Love Tonight/L’amore è nell’aria stasera” (Elton John, Tim Rice), e la miglior colonna sonora originale (Hans Zimmer), Il Re Leone è stato riproposto nel corso degli anni a teatro, con oltre 9 mila rappresentazioni a Broadway. Jon Favreau è reduce dalla regia de Il libro della Giungla, per il quale ha vinto un premio Oscar per i migliori effetti visivi, ed ha parlato così del film in arrivo al cinema il prossimo 21 agosto: «Disney ha avuto un successo incredibile con la versione animata originale e poi con il musical di Broadway. Sapevo di dover essere molto prudente con questo progetto. Avevo una responsabilità enorme e temevo di fare un disastro. Volevo dimostrare a tutti che avremmo potuto rispettare il materiale di partenza, riuscendo allo stesso tempo a dargli vita utilizzando tecniche e tecnologie capaci di lasciare tutti a bocca aperta». Insomma, la sfida è accettata: non ci resta che attendere il film, qui di seguito vi proponiamo il trailer





