Laura Pausini ed Elisa/ Lite per il Re Leone: “Seconda scelta? Non me ne vergogno”

Una volta si diceva che la bellezza è negli occhi di chi guarda ma in questo nuovo mondo sembra proprio che ci sia anche la lite. Questa volta a finire nel mirino delle polemiche social sono Laura Pausini ed Elisa e, in particolare, la prima rea di aver ammesso sui social di aver detto no al Re Leone per via di altri impegni. Il film uscirà nelle sale il 21 agosto prossimo ma in questi giorni non si parla d’altro soprattutto per via di un utente che ha chiesto alla Pausini se prenderà parte al progetto ottenendo una risposta che ha fatto infuriare i fan di Elisa (anche se non ce n’è motivo): “No, anche se mi piace molto, ma non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce, io sono una grande fan!”. A detta dei fan di Elisa questo è stato un modo per la Pausini di sottolineare il fatto di essere stata contattata prima della collega e che quest’ultima sia solo una seconda scelta per il doppiaggio del personaggio di Nala.

LE PAROLE DI ELISA TOFFOLI E IL MESSAGGIO DI LAURA PAUSINI: PACE FATTA?

I fan di Elisa hanno subito preso di mira il profilo di Laura Pausini dandole della falsa e di quella sempre pronta a mettersi in mostro anche quando non ce n’è bisogno: “Ma perché non perdi mai e dico mai occasione di voler apparire come la migliore?! Anche con i sorrisi e i complimenti in realtà stai urlando al mondo che la prima scelta eri te e chi è arrivata dopo invece è la seconda. Non ne hai bisogno, anzi”. Nelle ultime ore i commenti del genere si sono moltiplicati così come quelli a favore della Pausini e contro Elisa ma è proprio la Toffoli che ha messo fine alla diatriba dicendo la sua sui social proprio nelle scorse ore rivelando che mentre i fan si odiavano, le due dirette interessate si scrivevano messaggi d’affetto: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno difesa ma li invito anche a evitare altri scontri. Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei, quello che dispiace e l’aver sentito una versione totalmente diversa da questa. Ma non importa, credetemi. Ci tengo a dirvi una cosa:anche se fosse così e io fossi una seconda o una terza o una quarta o quinta scelta,non me ne vergognerei affatto e non penso debba essere un problema per nessuno! Quello che conta è l’opportunità meravigliosa di vivere un’esperienza straordinaria”. Al lungo post ha risposto anche Laura Pausini che tra i commenti ha subito ringraziato scrivendo: “Per questo e mille altri motivi sei una grande donna e amica. 🌷 Come ci siamo dette già tra noi.. ti voglio bene“.

Ecco il post integrale presente sul profilo Instagram di Elisa:





© RIPRODUZIONE RISERVATA