Il richiamo del lupo/ Il film su Rete4: l’avventura western (oggi 24 dicembre 2019)

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di questo martedì 24 dicembre 2019 a partire dalle ore 16:10 la messa in onda del film del genere avventura western Il richiamo del lupo. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1975 da diverse case cinematografiche dell’epoca in collaborazione con alcune spagnole la cui regia è stata affidata a Gianfranco Baldanello con soggetto tratto dal romanzo intitolato The Call of the Wild scritto da Jack London con sceneggiatura rivista da Juan Logar e Jesus Rodriguez. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Stelvio Cipriani, il montaggio è stato realizzato da Francesco Bertolucci il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato Josè F. Aguayo. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi di apprezzati soprattutto in ambito e di cinema Western come Jack Palance, Joan Collins, Fred Romer, Manuel De Blas, Elizabeth Virgil e Attilio Dottesio.

Il richiamo del lupo, trama della pellicola

Nel vecchio e selvaggio west un bambino di circa 10 anni di nome Jim insieme a sua sorella Mary ancora più piccola, devono fare i conti con tutte le esigenze della vita quotidiana in quanto suo padre è venuto improvvisamente a mancare. Tuttavia le opportunità di vivere in maniera felice e spensierata non mancano in quanto il loro genitore ha lasciato in dote la proprietà di un giornale che stava ottenendo un sempre crescente successo ubicato però a Dawson City ossia diversi centinaia di chilometri di distanza dalla loro attuale abitazione. Per nulla sconfortati dall’idea di dover intraprendere un avventuroso viaggio attraversando delle terre selvagge particolarmente pericolose i due bambini si mettono in marcia con Jim pronto a incrociare il proprio fucile per proteggere se stesso e la sua sorellina da qualsiasi genere di pericolo potrebbero essere dei banditi oppure un branco di lupi famelici. Per loro fortuna durante questo avventuroso viaggio che li vedrà attraversare impervie montagne e foreste lugubri, ci sarà un cane lupo che si affezionerà a loro due e che soprattutto gli sforzerà durante questa straordinaria avventura permettendo di superare ogni genere di difficoltà. Un incredibile viaggio che peraltro dovrà fare i conti con ulteriori difficoltà legate a condizioni atmosferiche non proprio favorevoli ed in particolar modo con bufere di neve che metteranno a dura prova la forza di volontà di due bambini del loro amico cane.

