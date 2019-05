Il ritorno di Colombo: Omicidio a Malibù/ Su Rete 4 il film con Peter Falk

Il ritorno di Colombo: Omicidio a Malibù va in onda oggi, sabato 25 maggio, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Il telefilm è stato prodotto negli Stati Uniti e l’episodio fa parte della nona stagione, realizzata nel 1989-90 e trasmessa in Italia per la prima volta nel biennio 1991-92. La produzione è stata affidata a Philip Saltzman con la supervisione della Universal Pictures. La sceneggiatura di questo episodio è stata scritta da Jackson Gillis, con la regia di Walter Grauman. Quest’ultimo si è occupato della direzione di numerose puntate di serie televisive, tra le quali vanno segnalate Matinee Theatre, Perry Mason, Gli Intoccabili, Ai confini della realtà, Il fuggiasco, Le strade di San Francisco e Il profumo del potere. Protagonista assoluto è il compianto attore americano Peter Falk, che ha conseguito due Emmy Awards e un Golden Globe proprio grazie al tenente più famoso della televisione. Inoltre, ha preso parte a tantissimi film di successo ed è stato anche produttore cinematografico. Nell’occasione viene affiancato da Andrew Stevens, Louise Fitch, Brenda Vaccaro e Floyd Levine.

Il ritorno di Colombo: Omicidio a Malibù, la trama

Il ritorno di Colombo: Omicidio a Malibù si basa su una trama avvincente, ricca di tensione dall’inizio alla fine. La vicenda si apre con la presenza della famosa scrittrice Theresa Goren. Quest’ultima è ad un passo dal convolare a giuste nozze con il suo uomo, il tennista Wayne Jennings. Si tratta di un giovane donnaiolo, che non rinuncia mai a tradire la donna in carriera che sta per sposare e non le mostra alcun tipo di rispetto. Lei si accorge della situazione e decide di annullare ogni matrimonio. Lui non ci sta e la uccide nella sua villa, situata all’interno della lussuosa spiaggia di Malibù. A questo punto, entra in scena il tenente Colombo, che indaga sul caso e controlla la situazione relativa alla villa. Scopre che il ragazzo è l’unico beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita di Theresa, dall’entità economica pari ad un milione di dollari. Di conseguenza, Colombo sceglie di concentrarsi soltanto su Wayne, che nel frattempo inizia a corteggiare Jess, la sorella della vittima. Il tennista diventa colpevole ed innocente in perfetta alternanza. Il finale è all’insegna di una lunga sequenza di colpi di scena clamorosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA