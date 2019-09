Il ritorno di Don Camillo/ Su Rete 4 il film con Fernandel e Gino Cervi

Il ritorno di Don Camillo va in onda oggi, 28 settembre, dalle ore 21:30 su Rete 4. Il film appartiene al genere commedia ed ha visto il suo debutto nelle sale cinematografiche nell’ormai lontano anno 1953. Il regista del film risulta essere Julien Duvivier e la pellicola è completamente in bianco e nero. All’interno del cast del film sono presenti il comico francese Fernandel, Gino Cervi, Paolo Stoppa e Edouard Dulmont. Non è la prima volta che Fernandel e Gino Cervi collaborano, dal momento che i due hanno interpretato i personaggi rispettivamente di Don Camillo e Peppone anche negli altri film della serie. La sceneggiatura della pellicola è stata stilata dal regista Duvivier, Renè Barjavel e Giuseppe Amato. la fotografia del film è stata curata da Anchise Brizzi, mentre la colonna sonora è stata realizzata dal maestro Virgilio Marchi.

Trama del film, Il ritorno di Don Camillo.

Ne Il ritorno di Don Camillo il protagonista per il suo comportamento irruente e sopra le righe è stato cacciato dal suo paesino, essendo stato sollevato anche dall’incarico di parroco. La sua destinazione quindi diventa la parrocchia di Montenara, una località isolata dal resto dei monti e sperduta sui monti. Lì Don Camillo incontra non poche difficoltà dal momento che si deve abituare ad un clima solitario, oltre naturalmente a delle temperature estremamente basse. Ancora, l’ex parroco soffre in un certo senso la solitudine e non riesce a fare altro se non pensare del suo paesino. Nel paesino di Don Camillo è invece rimasto l’amico-nemico Peppone, che si trova coinvolto in diverse vicende, senza ricevere neanche l’aiuto del parroco del paese, ormai in isolamento. Solo il ritorno di Don Camillo riuscirà a calmare le acque del paese avendo a che fare con diversi personaggi. Prima Don Camillo dovrà calmare il proprietario terriero Cagnola che ha avuto un litigio con Peppone, poi dovrà convincere il “Nero” a non vendere la sua anima al dottor Spiletti ed avrà a che fare con Marchetti, un ex gerarca fascista. In un turbinio di gag, Don Camillo e Peppone riusciranno sempre ad avere la meglio anche se a volte per pura casualità.

