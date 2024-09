Il ritorno di Joe Dakota, diretto da Richard Bartlett

Domenica 29 settembre 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, verrà trasmesso il film western dal titolo Il ritorno di Joe Dakota, una pellicola del 1957 diretta dal regista Richard Bartlett.

Il protagonista della film è Jock Mahoney, attore più conosciuto per il suo ruolo nei film di Tarzan, per il suo fisico atletico e prestante. Al suo fianco troviamo Luana Patten, conosciuta come attrice bambina per i film Disney, come Lo scrigno delle sette perle (1948). Nel film Il ritorno di Joe Dakota anche un attore in uno dei suoi primi ruoli e che diventerà un’icona dello spaghetti western: Lee Van Cleef.

La trama del film Il ritorno di Joe Dakota: la morte di un amico da vendicare

Ne Il ritorno di Joe Dakota, ci troviamo ad Arborville: in questo villaggio, che si trova nel deserto ed è popolato da abitanti avidi di petrolio, fa il suo ritorno un famoso pistolero, Joe Dakota, che pare amico degli Indiani Pellerossa.

Una volta presentatosi alla comunità, chiede di un suo amico indiano, e questo scaturisce le avversità della popolazione del piccolo paese, in cui i Pellerossa erano stati emarginati nelle riserve.

Gli viene risposto, quindi, che l’amico indiano pellerossa che sta cercando non abita più lì, e che ha lasciato il territorio, ma durante il film la verità verrà a galla: il suo amico è stato ucciso e le sue terre confiscate e Joe farà di tutto per vendicarlo.