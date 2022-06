Il ritorno di Joe Dakota/ Su Rete 4 il film con Jock Mahoney

Il ritorno di Joe Dakota, film di Rete 4 diretto da Richard Bartlett

Il ritorno di Joe Dakota va in onda oggi, 12 giugno 2022, a partire dalle ore 17.00 su Rete 4. Si tratta di un film western di produzione americana diretto da Richard Bartlett.

Il film è scritto da Norman Jolley e William Talman. Nel cast del film troviamo Jock Mahoney, Luana Patten, Charles McGraw, Barbara Lawrence, Claude Akins, Lee Van Cleef e molti altri ancora. Il film fu prodotto dalla Universal International Pictures e girato tra California, Conejo Valley e Thousand Oaks. Francis McDonald interpreta l’indiano cercato dal protagonista che appare in una sola sequenza in un flashback.

Ragazze nel pallone la rivincita/ Su Italia 1 il film con Bree Turner

Il ritorno di Joe Dakota, la trama del film

Leggiamo ora da vicino la trama de Il ritorno di Joe Dakota. Il film racconta la storia di uno straniero che arriva da Arboville. La prima cosa che fa è chiedere a tutti notizie di un uomo indiano.

Quando accade gli viene detto che il pellerossa ha abbandonato ormai da tempo la città. La verità però arriverà a galla perché è ben diversa da quella che ci aspettiamo. Tra queste situazioni scopriremo che c’è qualcosa di molto misterioso legato anche al protagonista principale del film. Come accadeva molto spesso in film di quell’epoca è da attendersi l’happy ending anche se non è scontato. Cosa accadrà infine?

Ragazze nel pallone: o tutto o niente/ Su Italia 1 il fil diretto da Rash (12 giugno)

LEGGI ANCHE:

Nell’ombra del killer/ Su Rai 2 il film con Aubrey Stevens

© RIPRODUZIONE RISERVATA