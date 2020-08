Il ritorno di un amore/ Su Canale 5 con Riley Voelkel e Casey Deidrick

Il ritorno di un amore andrà in onda alle 16.30 di oggi, 31 agosto, su Canale 5 e rappresenta una pellicola di genere familiare diretta nel 2016 da Steven R. Monroe. Nel cast spiccano come protagonisti Riley Voelkel e Casey Deidrick, mentre tra i nomi noti del reparto tecnico si trovano James W. Wrenn alla fotografia, Leo Leung Chan al montaggio e Silvio Amato e Robert alle musiche. Il film in patria e in tutto il mondo è stato distribuito da PixL Entertainment ed ha riscosso un discreto successo per le sue possibilità.

Il ritorno di un amore, la trama del film

Il ritorno di un amore è incentrata su un dirigente molto ambizioso che si ritroverà faccia a faccia con il ragazzo che tanti anni prima le aveva spezzato il cuore. Alison, la protagonista specialista del marketing, ha una vita perfeta, una futura promozione in arrivo e con una nuova storia d’amore che va a gonfie vele.

Tutto questo però potrebbe cambiare molto facilmente quando Vanessa, uno dei suoi colleghi più odiati che sta tentando di rubarle la promozione e gode della preferenza del capo, minaccia il suo roseo futuro. Alison però ha intenzione di impressionare il capo al ritiro aziendale della società e di mettersi in mostra per catturare finalmente la sua attenzione ed avere lavorativamente ciò che merita.

Per sorte o destino il luogo che viene selezionato per questo ritiro però risulta essere proprio quello dove la donna lavorava anni prima con il suo ex fidanzato e scoprendo che il ragazzo lavora ancora lì, Alison si ritroverà in balia di distrazioni, confusione e tensione. Riuscirà ad ottenere la promozione e come andrà il confronto con il suo ex?

© RIPRODUZIONE RISERVATA