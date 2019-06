Il Segreto/ Anticipazioni 11 giugno: Antolina ammazza il figlio che porta in grembo

Anticipazioni Il Segreto e trame di oggi 11 Giugno 2019

La nuova puntata de Il Segreto in onda oggi, martedì 11 giugno 2019, ci rivela altri retroscena. Eccovi a seguire, tutte le anticipazioni della trama della giornata odierna, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Antolina riuscirà infine a realizzare i suoi progetti, perdendo il bambino e facendo ricadere la colpa su Elsa. Quest’ultima, accusata aspramente da Isaac, continuerà ad affermare la sua totale innocenza insinuando che la Ramos abbia fatto tutto con l’intenzione di distruggerla. Saul e Julieta, nel frattempo, accettano un bel regalo da Severo e Carmelo. Nonostante Antolina non sia riuscita a provocarsi l’aborto da sola con la caduta dal dirubo, prosegue con il suo folle piano per ammazzare la creatura che porta in grembo. A questo punto, decide di colpirsi con violenza il ventre con un tagliere, cominciando a sanguinare. Isaac, dopo averla sentita urlare di dolore, si terrorizza chiamando immediatamente un dottore per poterla soccorrere.

Il Segreto: il piano di Antolina

Il dottor Zabaleta, come aveva già avvertito, è fuori città. Ad accudire l’ex ancella ci sarà quindi Alvaro Fernandez, un giovane medico appena arrivato a Puente Viejo. A questo punto, il malefico disegno di Antolina che aveva solamente immaginato, si concretizza nella sua mente. La donna perde il bambino e Isaac è obbligato a darle la terribile notizia piangendo. L’uomo dice alla moglie che si finge disperata, che purtroppo loro figlio è morto ma molto presto, potranno nuovamente provare ad averne un altro. Ed intanto, in Paese si diffonde a macchia d’olio la notizia della perdita e tutti puntano il dito su Elsa, accusandola di essere la responsabile numero uno del tragico accadimento. La Laguna si difende in ogni modo, continuando a sostenere che Antolina non fosse assolutamente incinta, e che abbia messo in atto un piano buttandosi di propria volontà dal dirupo per sospendere la gravidanza. Consuelo quindi, la intima a smetterla con questi ragionamenti altrimenti potrebbero prenderla per pazza.

