IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata serale 8 giugno: Isaac dice addio ad Elsa

Sabato 8 giugno, in prima serata su Rete 4, torna l’appuntamento con le emozioni de Il Segreto. La soap opera spagnola non va in vacanza e si appresta a fare compagnia ai fans italiani per tutta l’estate. Nella puntata in onda questa sera, i protagonisti assoluti saranno da una parte Isaac e dall’altra Saul. I due giovani di Puente Vejo saranno chiamati a prendere decisioni drastiche che potrebbero cambiare per sempre il proprio destino. A spingerli verso scelte difficili sarà l’amore che, entrambi, provano per la donna che hanno accanto. Tuttavia, se il sacrificio di Saul sarà spinto dal grande sentimento che prova per Julieta, lo stesso sarà per Isaac? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: ISAAC DICE ADDIO AD ELSA

Dopo aver sperato di poter vivere la sua storia d’amore con Elsa, dopo aver temuto di poterla perdere per sempre a causa dei problemi di salute, Isaac, nella puntata serale de Il Segreto, giunge ad una decisione. Il carpentiere di Puente Vejo, stanco della difficile situazione che, ormai vive da tempo, giunge ad una scelta: chiudere definitivamente con Elsa. Isaac, infatti, decide di fidarsi totalmente di Antolina e si abbandona tra le braccia della moglie a cui intende dedicare la propria vita. Durante l’assenza del marito, Antolina si sente male e il dottore, dopo averla visitata, si rende conto che la gravidanza presenta degli strani problemi.

SAUL INCRIMINATO, ANTICIPAZIONI IL SEGRETO

Saul, per difendere Julieta dall’aggressione di Lamberto, gli punta una pistola contro e viene incriminato. Severo, nel frattempo, vince la causa e i lagunari possono festeggiare avendo ottenuto un risarcimento dal proprietario della miniera. Fernando, invece, torna finalmente a casa. Maria e Raimundo, seriamente preoccupati per lui, tirano un sospiro di sollievo avendo temuto per la sua vita. Il figlio di Olmo, però, torna con l’indirizzo del luogo in cui Emilia ed Alfonso sono tenuti sequestrati. Riusciranno a salvarli?





