Il Segreto/ Anticipazioni: Donna Francisca sta per tornare? (10 giugno)

Cosa rivelano le anticipazioni de Il Segreto in onda oggi, martedì 10 giugno 2019? Si tornerà nuovamente a parlare di una fantomatica “lei” che Raimundo e Mauricio non vedono l’ora di potere vedere all’opera: di chi si tratta? Antolina intanto, accuserà Elsa di averle provocato la caduta nel barato. Lei, però, continuerà a dichiararsi innocente, anche se in paese nessuno le crede. I Molero, frattanto, meditano vendetta contro Saul e Julieta. Antolina dopo essere precipitata dal dirupo, farà in modo che la colpa possa ricadere su Elsa che, nonostante gli sforzi non riesce a farsi credere. A nulla è valsa la rocambolesca caduta in quanto, il bambino che porta in grembo Antolina è ancora in vita. Tutto Puente Viejo ritiene Elisa responsabile di quello che è successo alla Ramos, anche perché sono stati molti ad averle viste litigare rabbiosamente qualche giorno addietro.

Francisca sta per tornare in Paese? La trama de Il Segreto sconvolge…

La Laguna decide di andarsi a confessare da don Anselmo, chiarendo di non avere cercato di fare male alla sua rivale in amore. Le due si odiamo ma Elsa non è assolutamente una potenziale assassina, ci mancherebbe. La povera ragazza però, è accusata dall’intero paese di essere dalla parte del torto. Anacleto Totana lascia libera Irene e le trova anche un altro lavoro. Saul e Julieta si avvicinano al matrimonio non sapendo di essere in pericolo. Dopo quello che è accaduto alla locanda, infatti, Lamberto ha avvertito suo padre Eustaquio delle minacce di Saul con una pistola. La rappresaglia dell’uomo sarà delle più brutali e feroci, ed avverrà proprio contro Julieta alla vigilia delle sue nozze con l’amato Ortega. Alfonso ed Emilia sono vivi ma i rapitori non li rilasciano. Raimundo e Mauricio continuano a parlare di una misteriosa “lei”: di chi si tratta?

