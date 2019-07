Il Segreto/ Anticipazioni 12 luglio: l’intesa Fernando-Maria preoccupa Francisca

Anticipazioni Il Segreto 12 luglio 2019

Le anticipazioni de Il Segreto arrivano disastrose più che mai per farvi sobbalzare sulla sedia, tra una bibita ghiacciata e il ventilatore sparato in pieno viso. Cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi, venerdì 12 luglio 2019? Come sempre, la soap opera iberica andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 15.30 circa. La felicità di Julieta e Saul avrà vita molto breve: i due promessi sposi apprenderanno con notevole preoccupazione che Lamberto è stato appena rilasciato. Elsa vuole lasciare Puente Viejo e buttarsi la storia con Isaac alle spalle. Proprio lui infatti, visibilmente istigato dalla perfida Antolina, farà un’ardente scenata di gelosia, prendendosela con il dottor Alvaro. Il Guerrero, accuserà il medico di essersi approfittato del buon cuore di Elsa, successivamente, gli comunicherà di stare lontano da lei. Da parte sua, Alvaro non si spiega per quale motivo Isaac possa avercela tanto con lui e chiede spiegazioni proprio alla diretta interessata.

Il Segreto, l’intesa tra Fernando e Maria preoccupa Francisca

Adela offre un lavoro nella scuola ad Elsa. La donna però, si convince ogni giorno che passa di volere andare via dal paesino spagnolo, per riorganizzare la sua immagine macchiata dalle calunnie. Ed intanto, Eustaquio Molero mette in moto la sua minaccia nei confronti di Carmelo e Severo, conquistando la liberazione di suo figlio Lamberto. Infatti, dopo che Eustaquio ha corrotto le guardie, queste hanno deposto in favore, dicendo di non essere più tanto sicure che sia stato Lamberto a fare fuoco nei confronti di Prudencio. Nello stesso momento Julieta e Saul sono impauriti e sospettano che da un momento all’altro padre e figlio vogliano vendicarsi di loro. I Miranar fanno festa per il successo ottenuto dalla pozione di Gimko mentre Fernando passa del tempo in compagnia di Beltran ed Esperanza, raccontando loro delle favole. Francisca in ultimo, si dice preoccupata per la forte intesa tra Mesia e Maria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA