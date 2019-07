Il Segreto/ Anticipazioni 9 luglio: Prudencio muore ed Elsa va via da Puente Viejo?

Anticipazioni Il Segreto puntata 9 luglio

Prudencio sta per morire. Con questa tragedia, si aprono le anticipazioni de Il Segreto, in onda oggi, martedì 9 luglio 2019, con una nuova puntata trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. E per quale motivo dovrebbe perdere la vita? Gli estimatori della telenovela iberica, sapranno bene che l’uomo ha salvato Julieta, scansandola dai proiettili sparati da Lamberto. Saul è molto angosciato. Tiburcio dona a Elsa un barattolo di caramelle alla violetta per esprimere gratitudine e persuaderla a rimanere a Puente Viejo, il paesino immaginario delle sventure e disgrazie. Se siete pronti per una nuova scorpacciata di emozioni contrastanti e sicuramente poco liete, siete capitati nel posto giusto per potere scoprire cosa accadrà su Canale 5 dalle 15.40 in poi.

Il Segreto: Prudencio muore?

Quante possibilità ci sono che Prudencio resti in vita? Dipende da quanto drammatica sarà la trama delle nuove puntate de Il Segreto. L’uomo ha fatto un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato: proteggere Julieta con il suo corpo, trasformandosi in una sorta di scudo umano. Come volevasi dimostrare, la ragazza ha sì schivato i proiettili, ma li ha presi tutti lui, mentre gli scagnozzi di Lamberto, scaricavano l’arma per uccidere qualcuno. Attualmente, come tradizione insegna, le sue condizioni sono praticamente disperate: morirà oppure sarà vittima di un miracolo? Il dottore invita Saul e Julieta a prepararsi al peggio, anche alla sua dipartita. E mentre Saul è letteralmente disperato, Dolores tormenta tutti parlando in continuazione di sua nipote. Elsa dopo essersi trasformata in “guaritrice” per “caso”, continua a riflettere sulla volontà di lasciare lo sventurato paesino spagnolo. Essere etichettata come “assassina di bambini”, non è la sua maggiore aspirazione nella vita e anche l’odio nutrito da Antolina è insopportabile da potere governare: unica decisione da prendere? Andare via al più presto.

