Il Segreto/ Anticipazioni 14 giugno: Isaac e Antolina disperati, Elsa assassina?

Dopo essersi diviso tra il grande amore della sua vita e quella che è legalmente sua moglie, Isaac sembrava pronto a dedicarsi totalmente ad Antolina e al loro bambino. La giovane, però, ha ucciso il figlio che stava aspettando accusando Elsa che viene così considerata da tutti gli abitanti l'assassina del figlio della sua rivale in amore. La morte del bambino rappresenta un colpo durissimo per Antolina e per lo stesso Isaac che si mostra affranto e disperato. Il giovane, però, promette ad Antolina di restare al suo fianco per poter avere altri figli. Elsa, nel frattempo, disperata per avere perso, forse definitivamente Isaac, trova consolazione nelle parole di Consuelo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 GIUGNO: NIENTE MATRIMONIO PER JULIETA E SAUL?

Non riescono a trovare pace Saul e Julieta che, dopo aver sofferto e lottato contro tutto e tutti pur di stare insieme e vivere serenamente la loro storia d’amore, sono costretti a rivedere i loro progetti futuri. I due innamorati, dopo aver ricevuto in dono una casa da Carmelo e Severo, vorrebbero cominciare ufficialmente una convivenza per poi sposarsi. Felice ed entusiasta, Julieta ne parla con Fe a cui augura la stessa felicità con Mauricio dal momento che i due, da anni, si amano senza aver mai concretizzato il rapporto. La felicità di Saul e Julieta, però, rischia di essere rovinata dalle minacce dei Molero. Saul cerca di non darci peso e concentrarsi sul suo futuro con Julieta: i due innamorati riusciranno così a sposarsi senza commettere sciocchezze?

