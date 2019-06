Una Vita/ Anticipazioni 13 giugno: Blanca si vendica di Ursula? Samuel salva…

Vendette, paure e misteri sono gli ingredienti della puntata di Una Vita in onda oggi, giovedì 13 giugno, subito dopo l’appuntamento quotidiano di Beautiful. Protagonista assoluta del nuovo episodio sarà Blanca. La giovane, convinta di aver dato alla luce un maschietto e che la madre Ursula abbia agito alle sue spalle togliendole i bambino e facendole credere di aver partorito una bambina morta, deciderà che è arrivato il momento di mettere fine ai piani diabolici della madre. La moglie di Samuel non ha alcuna intenzione di perdonare la madre e si preparerà alla vendetta non fidandosi più di lei. Ursula, però, negherà tutte le accuse di Blanca che, in preda alla disperazione, non avendo più nulla da perdere, si scaglierà contro la sua stessa madre. A salvare la Dicenta sarà Samuel che arriverà in tempo per fermare Blanca impedendole così di commettere un’azione di cui ci sarebbe potuta pentire per sempre.

UNA VITA ANTICIPAZIONI 13 GIUGNO: FLORA IN PERICOLO?

Flora, ancora terrorizzata per quello che ha vissuto alla Deliciosa, cercherà di capire chi è l’uomo che ha avvistato. La giovane, infatti, è convinta di aver visto il vero Inigo Cervera, ma i fratello e Leonor non le crederanno. Delusa dall’atteggiamento del fratello e della scrittrice, Fora deciderà di chiedere l’aiuto di Paquito per stanare l’uomo. Tra Flora e Paquito comincerà a nascere una simpatia che, però, potrebbe costare davvero molto alla ragazza. Nel frattempo, Arturo sarà sempre più innamorato di Silvia. Il colonello, infatti, desidera trascorrere il resto della propria vita con la donna che ama di cui ha chiesto la mano, ma l’arrivo di un uomo misterioso il cui nome è Esteban Marquez e che tenterà di mettersi in contatto con la spia, potrebbe rovinare i piani di Valverde. Chi è davvero Esteban Marquez? Cosa l’ha spinto a cercare di mettersi in contatto con Silvia? La verità potrebbe nascondersi dietro la presenza dei sodati rimasti nelle Filippine…

