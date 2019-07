Il Segreto/ Anticipazioni 16 luglio: Elsa si prende cura di Alvaro, ma lui…

Anticipazioni Il Segreto 16 Luglio

Cosa succederà nell’appuntamento odierno con Il Segreto? Emozionanti sventure saranno – come di consueto – alla base della nuova puntata in onda oggi, martedì 16 luglio 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Alvaro riprende conoscenza, ma continua ad intestardirsi dicendo ad Elsa di non fare parola sulle sue pessime condizioni di salute. Elsa però, continua ad essere molto preoccupata. Carmelo e Severo intanto, offrono a Julieta e Saul una scorta che li possa sorvegliare nel corso della loro cerimonia di nozze. Fernando invece, per impressionare favorevolmente Maria, mette in piedi una proiezione privata per i suoi bambini. Donna Francisca però, continua a non vederlo di buon occhio ed anzi, sospetta fortemente che il Mesia possa tramare qualcosa di losco e negativo: avrà ragione oppure no? Scopriamo a seguire, cosa ci riveleranno le trame dell’episodio in onda questo pomeriggio, dalle 15.40 su Canale5.

Il Segreto, Elsa si prende cura di Alvaro

Elsa continua a prendersi cura di Alvaro. Il ragazzo è stato picchiato selvaggiamente da una banda di perfette sconosciuti e proprio lei, è corsa in suo aiuto per poterlo prontamente medicare dalle ferite e chiedere aiuto. Lui però, gli impedisce categoricamente di affidarsi ad un dottore perché nessuno dovrà mai sapere cosa è realmente accaduto. Elisa però, proprio quando il ragazzo riprende conoscenza, lo intima a raccontarle tutta la verità per filo e per segno. Chi lo ha combinato in questo modo e per quale arcano motivo? Frattanto Meliton ha il timore che la bevanda al Gimko di Hipolito e Onesimo sia pericolosa mentre i due cugini sono felici dell’esito positivo che stanno ottenendo con questo “miracoloso” miscuglio. I Molero continuano a seminare terrore a Puente Viejo, minacciando Saul e Julieta fin dentro la locanda. I due sposi però, hanno deciso di anticipare la data del matrimonio e così, Carmelo e Severo vegliano su di loro.

