Il Segreto/ Anticipazioni 17 settembre: Elsa al bivio, sposerà Alvaro?

Il Segreto torna in onda in prima serata. La soap opera spagnola più famosa in Italia, oltre all’appuntamento pomeridiano delle 16.10, oggi, martedì 17 settembre, va in onda anche alle 21.30 su Rete 4 con una puntata assolutamente imperdibile subito prima della nuova puntata serale di Una vita. al centro del nuovo appuntamento ci saranno le pene del cuore di Elsa che, dopo aver ricevuto la proposta di fidanzamento di Alvaro, dovrà deciderlo se sposarlo o meno. Julieta, nel frattempo, sarà sempre più triste: riuscirà a ritrovare la gioia di vivere e il coraggio con cui ha sempre affrontato nella sua vita? Tra Isaac e Antolina, invece, il rapporto sarà sempre più in crisi mentre Donna Francisca non farà che tramare alle spalle di Maria riuscendo a raggiungere il suo obiettivo, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

ELSA ACCETTA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI ALVARO

Pur continuando ad amare Isaac, Elsa è consapevole di dover voltare definitivamente pagina e cercare un uomo con cui costruirsi un futuro. L’uomo giusto potrebbe essere il dotto Alvaro che le ha chiesto di sposarlo e che continua a riferire ad Antolina tutto ciò che accade con Elsa. Quest’ultima, ancora indecisa sul da farsi, decide di prendersi del tempo, ma dopo aver coperto il significato dell’incisione sull’anello, decide di cancellare tutti i suoi dubbi e accettare la proposta di Alvaro. La più felice di tale decisione è sicuramente Antolina, convinta che il matrimonio di Elsa e Alvaro posa aiutare lei e Isaac a trovare un equlibrio per poter finalmente essere felici. Sarà davvero così?

MARIA RESTA A PUENTE VEJO

Il sergente è convinto che Carmelo e Don Berengario stiano nascondendo la verità sulla morte dei Molero. Il dottore, così, decide di chiedere una testimonianza a Julieta che, però, non solo non riesce a raccontare nulla, ma sta facendo muro allontanandosi da tutto. Nel frattempo, riceve un biglietto rivolto a lui e a Don Berengario da un mittete anonimo, chi sarà? Donna Francisca, infine, riesce a convincere Roberto a non partire dicendogli che Maria sarà davvero felice solo se resterà a Puente Vejo. Roberto, cosù. fa saltare la fuga mentre Maria, nonostante i dubbi e la paure, per la gioia della Montenegro e di Raimundo, decide di non tornare a Cuba, ma di restare a Puente Vejo.



