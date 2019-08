IL SEGRETO/ Anticipazioni dal 26 al 30 agosto: Fe viene uccisa da Faustino

Anticipazioni Il segreto dal 26 al 30 Agosto

Il segreto andrà in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto su Canale 5 alle 15.40. Nella puntata di oggi, Fe viene ferita gravemente da Faustino, e Mauricio la soccorre portandola al dispensario. Antolina è gelosa di Isaac. Ciò contribuisce a inasprire il rapporto tra i due, oltre al fatto che l’uomo ha avuto un colloquio con una persona misteriosa e lei vuole scoprire chi sia. Intanto, Fe muore, e Mauricio dà a tutti la notizia dell’omicidio. Meliton vuole informare la guardia civile, ma Mauricio ha come priorità il funerale. Anche Carmelo e Don Berengario sono alle prese con due decessi, quello di Eustaquio e Lamberto Molero. Incertezza sulla versione da dare agli inquirenti per giustificarne la scomparsa. Saul dovrebbe dire a Julietta che Fe non c’è più, ma non ha il coraggio di farlo. Se la Uriarte subisce un duro colpo, lo stesso non è per Alvaro, che invece non sembra affatto dispiaciuto. Eppure è stato proprio lui a prestarle soccorso, insieme anche a Mauricio.

Il segreto: la verità sulla scomparsa

Le puntate successive de Il segreto riservano una sorpresa: Fe, infatti, non è morta davvero. È stato Mauricio a mettere in scena la scomparsa, d’accordo con Alvaro che vuol metterla in fuga. Raimundo propone di spedirla in America, dove potrà alloggiare da Rosario e Prado. Durante il funerale, tutte le persone care a Fe vengono a sapere la verità. Nel frattempo, scocca la scintilla tra Alvaro ed Elsa. Antolina scopre che l’uomo misterioso con cui Isaac stava parlando si chiama Agapito ed è un investigatore privato. Berengario finge di avere un malore, pur di evitare le domande di Cifuentes. Francisca dà ordine a Fernando di spiare Maria, che trascorre sempre più tempo con Roberto. Quest’ultimo, infatti, le sta vicino in un momento difficile della sua vita, lo stesso in cui Gonzalo l’ha messa in crisi dicendo di amarla ancora.

Il segreto: la partenza (rimandata) di Fe

Fe non vede l’ora di recarsi in America per stare da Rosario e Prado. Avrebbe piacere che Mauricio la seguisse, perciò glielo propone. Di più: gli lascia intendere che non ha nessuna intenzione di partire se non con lui. L’affare rimasto in sospeso è la vendita della sua bottega, che Fe affida a Matias e Marcela. Anche Roberto, secondo Francisca, dovrebbe affrettarsi a lasciare Puente Viejo. Lei e Fernando gli offrono dei soldi, ma lui dice di volerci pensare. Isaac e Alvaro litigano furiosamente, ed Elsa chiede spiegazioni a entrambi. Alvaro mente. Matias suggerisce a Isaac di lasciare che Elsa viva la sua vita. L’atteggiamento di Meliton con i suoi concittadini è sempre più severo. Don Berengario medita di dire la verità circa la morte di Eustaquio e Lamberto, e a questo proposito si confida con Julieta e Carmelo.



