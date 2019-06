Il Segreto/ Anticipazioni 18 giugno: Fernando in trappola, colpo basso di Francisca

Alle ore 15.30, su Canale 5, torna puntuale l’appuntamento con Il Segreto. La soap, oggi 18 giugno 2019, ci riserva molta azione. Si riparte da Maria che, assieme a Fernando, è riuscita a liberare Emilia e Alfonso. Ma ecco che, prima di lasciare il covo dei malviventi, il Mesia si ritrova faccia a faccia con la sua storica nemica: Francisca. La cattiva per eccellenza è tornata ed è armata di pistola: gliela punta in faccia e si dice pronta a sparare. È a questo punto che Fernando comprende di essere finito in una trappola. Maria, Francisca, Raimundo e Gonzalo alleati contro di lui un un colpo basso che lo coglie davvero di sorpresa. Sotto c’era un piano per definito: la Montenegro ha simulato la sua morte, Maria invece la rottura del suo matrimonio, tutto per scoprire se Fernando fosse davvero coinvolto nel rapimento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il Segreto, tutte pazze per Alvaro Fernandez

Se siete tutte pazze del dottor Alvaro Fernandez de Il Segreto, sappiate che non è un “peccato”. Ed infatti, tra tutti i medici che hanno fatto capolino a Puente Viejo, lui è senza ombra di dubbio il più affascinante di tutti. Arrivato per prendere il posto di Zabaleta, sarà ben presto amato, e non solo come professionista, ma anche da una delle protagoniste femminili. A interpretarlo è l’attore Alessandro Bruni Ocaña, “Devo dire che Alvaro è un personaggio molto interessante. Lo definirei come un seduttore misterioso che non lascia mai nulla al caso. Inoltre è estremamente pignolo e confesso che mi diverte proprio giocare a fare il “precisino””, ha raccontato sul portale di Sorrisi.com. Sulla sua strada incontra Elsa (interpretata da Alejandra Meco). Dobbiamo aspettarci una storia d’amore tormentata come da tradizione? “Abbastanza!”, esclama lui sorridendo. Poi aggiunge: “Inizialmente avranno uno scontro piuttosto deciso. Tuttavia pian piano il loro conflitto li porterà ad avvicinarsi. Di sicuro non mancheranno gli ostacoli da superare, anche perché nel passato di Alvaro si nascondono dei segreti piuttosto oscuri”.

Il Segreto, trame e anticipazioni settimanali

Alessandro Bruni Ocaña che nella soap opera de Il Segreto interpreta il ruolo del dottor Alvaro Fernandez, rivela di sentirsi a suo agio vestito anni 30: “Potrebbe sembrare strano, ma mi trovo perfettamente a mio agio. È uno stile che mi piace molto”. Nonostante abbia vissuto sia in Italia che in Spagna, si sente a casa a Madrid: “per il clima, la gente, i ritmi e forse perché mi sento più ancorato alle mie radici. Insomma è dove respiro aria di casa”. Cosa succederà, nel frattempo, questa settimana a Puente Viejo? La scorsa settimana abbiamo lasciato i nostri amici impelagati nei guai. Antolina ha fatto credere di avere perso il bambino mentre Fernando riesce a trovare Emilia e Alfonso, ma a sorpresa spunta Donna Francisca Montenegro che gli punta una pistola. Durante questa settimana invece, vedremo Raimundo fermare l’amata prima del colpo di grazia. Elsa verrà accusata di avere provocato l’aborto di Antolina mentre Maria riesce ad abbracciare i genitori prima che partano per sempre. Julieta confesserà alla nonna Consuelo di temere che qualcuno la stia pedinando. E in ultimo Irene, con grande sorpresa troverà lavoro in una testata nazionale proprio grazie al sostegno di Anacleto.



