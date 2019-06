Il Segreto/ Anticipazioni: Donna Francisca torna a Puente Viejo!

Si riapre la lunga settimana televisiva con le anticipazioni de Il Segreto. Cosa accadrà a Puente Viejo nel corso di queste giornate? La cittadina spagnola ha regalato agli spettatori il ritorno choc di Francisca. La soap, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. Scopriamone la trama di seguito. Fernando è pronto per andare a liberare Alfonso ed Emilia, ma all’ultimo momento Maria abbindola Mauricio obbligando Fernando a portarla insieme lui. Matias e Marcela nel frattempo, decidono di partire con Emilia e Alfonso. Elsa vuole persuadere Isaac a parlare per riferirle una volta per tutte, la sua verità e la reale versione dei fatti. In paese, con grande sgomento, nel corso della settimana farà ritorno anche la Montenegro. La matrona è assolutamente intenzionata a regolare tutti i conti rimasti in sospeso, rendendo molto difficoltosa la vita del suo nemico numero uno: Severo.

Il Segreto, anticipazioni settimanali: ecco le trame

Cosa ci evidenziano le nuove anticipazioni settimanali de Il Segreto? Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 20 giugno, Julieta riceverà un regalo per le sue nozze. Nonostante questo, qualcosa la turba profondamente: cosa è accaduto? Il vagabondo con una magia fa tornare Tiburcio e Meliton bambini. Donna Francisca non è in perfetta forma ed infatti è vittima di alcune amnesie. Raimundo è molto preoccupato da tutto questo e cerca di darle una mano. Nel frattempo Elsa si reca ingenuamente da Antolina per ricevere dei chiarimenti ma ancora una volta viene accusata di aggressione. Vi ricordiamo che le nuove puntate della soap opera, possono essere visionate anche in “diretta” streaming attraverso il portale di Mediaset e la rispettiva applicazione per dispositivi mobili. Proprio con il secondo metodo, potrete anche guardare tutte le spinose dinamiche ovunque voi siate, disponendo esclusivamente di una connessione dati stabile.

