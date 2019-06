Il Segreto/ Anticipazioni 28 giugno: news a Puente Viejo, arriva il dottor Fernandez

Cosa riferiscono le anticipazioni de Il Segreto per oggi, venerdì 28 giugno?

Nella soap Il Segreto la situazione è sempre più drammatica e gli abitanti del paesino, continuano a vivere una sventura dietro l’altra. Elsa si sta occupando dei malati di varicella con grande cura, amore e impegno. Tutta questa dedizione, non possa inosservata al dottor Zabaleta e nemmeno agli occhi degli altri paesani. La cosa sta contribuendo infatti, a rassettare l’immagine di Elsa, infangata dopo il fresco aborto di Antolina. Fernando nel contempo, si sta gradualmente riprendendo e Raimundo vorrebbe consegnarli la gestione dei conti della Villa una volta che si sarà integralmente rimesso in piedi. Donna Francisca, però, non comprende il perché di tanta benevolenza nei confronti del Mesia e ciò è causa di alterco con il marito e anche la figlioccia Maria.

Il Segreto: Il dottor Zabaleta non può occuparsi dei malati di varicella…

Il dottor Zabaleta non può occuparsi dei malati di varicella e così, viene affiancato da un nuovo arrivo: il dottor Alvaro Fernandez. L’attore che lo interpreta, intervistato da Sorrisi.com, ha raccontato il suo ruolo: “Devo dire che Alvaro è un personaggio molto interessante. Lo definirei come un seduttore misterioso che non lascia mai nulla al caso. Inoltre è estremamente pignolo e confesso che mi diverte proprio giocare a fare il “precisino””. Sulla sua strada incontrerà Elsa (interpretata da Alejandra Meco), dobbiamo aspettarci una storia d’amore tormentata come da tradizione? “Abbastanza. – racconta Alessandro Bruni Ocaña – Inizialmente avranno uno scontro piuttosto deciso. Tuttavia pian piano il loro conflitto li porterà ad avvicinarsi. Di sicuro non mancheranno gli ostacoli da superare, anche perché nel passato di Alvaro si nascondono dei segreti piuttosto oscuri”. Nel corso della puntata di oggi infatti, dopo essersi trovato a lavorare al fianco di Elsa, il medico gli mostrerà la sua avversione accusandola di essere un’assassina di bambini.

