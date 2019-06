Il Segreto/ Anticipazioni 27 giugno: la varicella si espande a macchia d’olio…

Anticipazioni e trama Il Segreto 27 giugno

Cosa accadrà agli amici di Puente Viejo? Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, giovedì 27 giugno ci parlano della varicella diffondersi velocemente. Elisa quindi, dopo aver visto il contagio, si propone volontariamente per assistere i malati vista la mancata presenza del dottor Zabaleta. Fernando frattanto, si riprende e a Villa Montenegro si festeggia per il salvataggio dei bambini di Maria. Julieta vuole rinviare il matrimonio per via dell’epidemia ma tutti le raccomandano di pensare solamente al suo bene e quello di Saul. Il piccolo focolaio di varicella si è lestamente tramutato in una vera epidemia. Il virus si dirama a macchia d’olio e tutti gli sventurati di Puente Viejo sperano di non venirne contagiati. Elsa a questo punto, si offre per curare coloro che sono già ammalati, vista l’assenza del medico del paese.

Il Segreto: la varicella si espande a macchia d’olio…

La Laguna è immune alla malattia, avendola presa quando era bambina. A Puente Viejo è tutta una corsa a procurarsi cibarie, coperte e lenzuola. In Paese, dopo giorni di serenità si è riversato il panico più totale. Le anticipazioni de Il Segreto, ci parlano anche di uno stato di serenità nella Villa di Donna Francisca Montenegro. nell’abitazione non sembra esserci alcuna paura di contrarre la terribile varicella. Probabilmente perché la gioia di riavere Beltran ed Esperanza a casa, sta superando ogni tipo di disagio, compresa la malattia. Fernando ha salvato i figli di Maria, rischiando la sua stessa vita e ora è in fase di netta ripresa. Le sue condizioni di salute risultano stabili mentre Francisca, per merito della presenza dei bambini in casa, sembra essere ringiovanita. Julieta viceversa, si sente in colpa nei confronti dei suoi amici che hanno preso la malattia e vorrebbe rinviare la sua cerimonia nuziale. Don Berengario e tutti provano a convincerla: deve pensare solo alla sua felicità! Cosa deciderà di fare? Per scoprirlo sintonizzatevi su Canale 5!

