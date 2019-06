ll Segreto/ Anticipazioni 26 giugno: Maria ritrova i suoi figli, ma un’epidemia…

Nelle anticipazioni della nuova puntata de Il Segreto, in onda mercoedì 26 giugno su canale 5, subito dopo l’appuntamento quotidiano con la nuova soap opera, Bitter Sweet, Maria sarà finalmente felice. Grazie a Fernando, infatti, la Castaneda riabbraccerà i suoi figli, ma la minaccia di un’epidemia turberà la serenità di Puente Vejo. Il piccolo paesino spagnolo, infatti, rischierà di piangere molte vite a causa di un’epidemia di varicella che metterà in pericolo la vita di Marcela e della piccola Camelia. Nonostante l’arrivo della notte di Capodanno, dunque, a Puente Vejo non si respirerà un’aria di festa, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 GIUGNO: FERNANDO SALVA I FIGLI DI MARIA

Dopo aver odiato per anni Fernando, Maria si ritrova a dover essere per sempre grata al Mesìa che riesce a salvare i figli della Castaneda. Dopo aver trovato una scarpetta di Esperanza, Fernando, con l’aiuto di Saul, parte per cercare i bambini. La ricerca è positiva: Fernando, infatti, trova i bambini nascosti in una grotta. Il Mesia, incautamente, si sporge troppo e cade da un dirupo perdendo i sensi. Dopo essersi ripreso, nonostante il pericolo, Fernando mette a rischio la propria vita riuscendo a salvare i bambini. Le sue condizioni, però, non sono delle migliori. Lo sforzo eccessivo gli ha provocato seri problemi ai polmoni. Morirà? Maria, nel frattempo, pur essendo felice per aver ritrovato i suoi bambini, ha il cuore diviso a metà per l’epidemia che rischia di decimare la popolazione di Puente Vejo.

IL SEGRETO: EPIDEMIA A PUENTE VEJO

Nuove morti rischiano di provocare ulteriore dolore agli abitanti di Puente Vejo, colpiti sempre da gravissimi lutti. Stavolta, a decimare la popolazione potrebbe essere un’epidemia di varicella che ha già colpito Marcela e la piccoa Camelia le cui condizioni preoccupano seriamente Matias. Nonostante, dunque, sia arrivata la notte di Capodanno, nel piccolo paesino spagnolo nessuno ha voglia di festeggiare. Ad aiutare i malati c’è Elsa che, essendosi già ammalata in passato, è una delle poche persone che non rischia il contagio. La sua generosità, però, scatena ulteriormente la gelosia di Antolina, sempre più ossessionata dalla presenza della rivale.



