Il Segreto/ Anticipazioni: che fine ha fatto Julieta? Rapita dai Molero (25 giugno)

Anticipazioni Il Segreto martedì 25 giugno

Cosa accadrà nel corso della nuova puntata de Il Segreto in onda oggi, martedì 25 giugno 2019? Julieta non è stata affatto rapita dall’Ortega, ma ha avversari molto più autorevoli e pericolosi: i Molero. Frattanto, all’ospedale da campo arriva Dolores, che vuole contribuire insieme ad Alvaro ed Elsa per stare al fianco di Tiburcio. Antolina, nel contempo, cerca di affascinare Isaac e sembra in conclusione, anche riuscirci. Che fine ha fatto Julieta? Dopo che non è arrivata al matrimonio, tutti sono rimasti di sasso: è accaduto qualcosa di grave?

Il Segreto: Saul ha paura per la sua incolumità

Saul è convinto che sia Prudencio ad avere qualcosa a che vedere con la sparizione improvvisa di Julieta e così, lo segue per scoprire cosa nasconde. Proprio quando sta per giungere nelle sue vicinanze, l’uomo casca imprevedibilmente a terra, forse urtato da qualcuno. Saul ha paura per la sua incolumità ma Severo, saltato fuori improvvisamente, sollecita l’amico a cambiare strada se vuole davvero trovare la sua amata. Non è di Prudencio che lui deve avere paura, nel rapimento della sua promessa sposa sono immischiati proprio i Molero. Eustaquio e suo figlio Lamberto, infatti, vogliono punire la ragazza per essersi impegnata tanto nella causa di Las Lagunas, Julieta, nel frattempo, è rinchiusa in una baracca abbandonata, ma cerca di capire come svignarsela. Elsa e Alvaro intanto, sono sempre più vicini… se volete scoprire tutte le altre anticipazioni de Il Segreto, non vi rimane altro da fare che sintonizzarvi su Canale 5.

