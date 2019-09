IL SEGRETO / Anticipazioni 27 settembre: Antolina si toglierà la vita?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 SETTEMBRE

Il Segreto ritorna su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre 2019, con una nuova puntata. Che cosa è accaduto nell’appuntamento di ieri? Rivediamo insieme i momenti principali, prima di scoprire le anticipazioni. Alvaro continua a mettere sotto pressione Elsa per la questione della casa e riesce a convincerla a cambiare di nuovo idea. Le rivela infatti di volere acquistare quel preciso terreno perchè è cresciuto nello stesso quartiere. Muovendo i fili giusti, la spinge a proporre di usare le sue proprietà per la compravendita. Dato che la donna è anche fin troppo impegnata con le nozze, decide di firmargli una procura perchè sia il fidanzato a concludere l’accordo. A casa Montenegro, Fernando ribadisce il proprio amore a Maria e infine la obbliga ad accettare una collana di perle con zaffiri come suo regalo. Don Anselmo invece ha un piccolo scontro con Sifuentes, che con la sua ultima perquisizione non ha trovato alcuna prova. Berengario rivela poi al parroco di temere che Carmelo possa crollare da un momento all’altro, oppure che i militari li arrestino. Intanto, Donna Francisca si rifiuta di aiutare Tibursio con la storia del leone, mentre Marcela riferisce al marito che Antolina è diventata ancora più acida da quando ha scoperto che Elsa e Alvaro non lasceranno Puente Viejo. Quella sera, Fernando e Raimundo parlano della partenza del primo. Donna Francisca però non si fida e per questo chiede in gran segreto a Mauricio di controllare Fernando. Teme che la sua tranquillità nasconda in realtà un piano per vendicarsi di uno della famiglia. Nel frattempo, Alvaro confessa a Elsa di aver pensato di fare il loro viaggio di nozze a Venezia. Le ricerche di Tibursio invece non sembrano portare da nessuna parte, ma rifiuta di organizzare una battuta per catturare Pancho. Dopo aver pensato spesso a lui, Elsa si ritrova nella stessa piazza con Isaac. Le frecciate amare non mancano, ma questa volta anche da parte di Alvaro. Quando Antolina gli fa notare di non aver ricevuto l’invito, il medico le ricorda che nè lei nè il marito sono considerati degli amici. Durante una nuova visita, Julieta ringrazia la Montenegro per il suo aiuto. La matrona però nega ogni sostegno a Berengario e Carmelo, visto che nutre ancora dell’astio per il Sindaco. Dopo aver salutato le donne del paesino, Don Anselmo approfitta della locanda per un abbraccio a tutti gli amici. Raimundo e Mauricio spendono belle parole nei suoi confronti, Berengario non fa altro che piangere. Mentre Julieta rivela a Saul di voler lasciare il paese, Antolina accusa Isaac di pensare ancora ad Elsa e poi gli consegna un coltello da cucina, chiedendogli di uccidersi per riuscire a porre fine al loro tormento.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 27 SETTEMBRE 2019

Il grande giorno per i fan de Il Segreto si avvicina e quella felicità solo apparente che Elsa ha sfoggiato finora sta per crollare. Soprattutto quando la ragazza si ammirerà allo specchio in abito da sposa. Quella voce che le dice di correre da Isaac si fa ancora sentire, ma questo non vuol dire scegliere di annullare il matrimonio. Saul invece non vuole lasciare il paesino come gli ha chiesto di fare Julieta. Chiede anzi a Cifuentes di poter collaborare per concludere le indagini sulla morte dei Molero. Nel frattempo, Isaac è ancora scosso dalla richiesta assurda della moglie. La donna sembra disposta a tutto pur di non rivelarle il suo terribile segreto. Le parole di Alvaro continuano a tormentarla: deciderà di cedere? Per ora possiamo solo sapere che Isaac le ribadirà ancora una volta di non essere felice e di non amarla nemmeno. Regalerà a tutti i fan della soap una scena fiabesca, correndo da Elsa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA