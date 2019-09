Il Segreto/ Anticipazioni 28 settembre: Francisca vuole prendere due piccioni con…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 SETTEMBRE

Nella nuova puntata de Il Segreto, Dolores dimostrerà di essere in dubbio riguardo al viaggio di Alvaro a pochi giorni dalle nozze e lo riferisce a Matias e Marcela. Elsa e Consuelo verranno influenzate da questa supposizione e così la prima rivelerà palesemente di aver mentito sulle sue reali condizioni economiche, tanto che ha dato una procura al suo futuro sposo per vendere tutte le sue proprietà immobiliari. A questo punto Consuelo e la Del Molino sono sempre più sospettose nei confronti dell’onestà di Alvaro: davvero qualcuno gli ha fatto del male? Mauricio avvisa invece Fernando del piano della matrona e così il Mesia decide a questo punto di scappare da Puente Viejo. Ortega chiederà alla Montenegro il permesso di andare via nella speranza che lei accetti. Infine, Alvaro fa consegnare un bellissimo bouquet di fiori da sposa e una lettera ad Elsa, che cosa conterrà?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

L’ultima puntata de Il Segreto ha finalmente svelato molte cose rimaste irrisolte a cominciare da Isaac ed Elsa. Il primo è riuscito a fermare la follia di Antolina, decisa a morire pur di non svelare il suo passato ma questo non è stato l’unico colpo di scena. L’artigiano ha finalmente chiarito, in maniera abbastanza eloquente, che non la ama più e che le sue scenate di gelosia non hanno pertanto modo di sussistere. Messa da parte Antolina, mette in atto un disperato piano per fermare Elsa a un passo dall’altare, ma senza troppo successo finendo così per dirle addio. Tuttavia, durante i preparativi del banchetto nuziale e la trepidante prova dell’abito da sposa della Laguna, che mostrerà di non saper reggere la situazione, la vediamo in balia di un forte attacco di panico, soprattutto a causa dei dubbi su Alvaro. A chiudere il cerchio ci pensano le questioni della villa e non solo. Francisca elabora un piano per far fuori Roberto Sanchez in primis e Fernardo Mesia. Prudencio Ortega chiede al sergente Cifuentes di collaborare all’indagine sull’omicidio di Eustachio e Lamberto Molero. Alvaro Fernandez si è allontanato per due giorni dal borgo con il pretesto di vendere i territori di Elsa, mentre Tiburcio riceve dalle autorità il permesso di continuare le ricerche personali del leone Pancho. Infine, Saul rifiuta la proposta a trasferirsi lontano da Puente Viejo di Julieta, in crisi per la violenza subita. A far muovere il passo a Julieta è stata la spinta di Don Anselmo che ha deciso di chiudersi in un convento per far pace con sé stesso e adesso anche lei vuole fare lo stesso per dimenticare la violenza subita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA