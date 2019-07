Il Segreto/ Anticipazioni 4 luglio: il piano di Mauricio e Prudencio funziona bene

Anticipazioni Il Segreto 4 Luglio 2019

Il Segreto andrà in onda oggi, giovedì 4 luglio 2019, con la sua nuova puntata. Cosa accadrà agli sventurati amici di Puente Viejo? Se disgrazie ed emozioni forti sono il vostro pane quotidiano, dovrebbe considerare l’idea di leggere le anticipazioni e la trama della soap opera iberica in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Cosa succederà? Saul è assolutamente certo che sia Mauricio che Prudencio, possano condurlo dritto dritto verso la sua Julieta: purtroppo per lui (ed anche per voi) nulla è come sembra… e, anche questa volta, non potrà mai andare niente per il verso giusto, perché la telenovela spagnola di Canale 5, questo “promette” quotidianamente. In onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.30 e la domenica 5 minuti prima, la soap viene trasmessa pure su Rete4 in prime time, ogni sabato. Naturalmente, potrete visionarla perfino in “diretta” e replica streaming, attraverso il portale di Mediaset Play e la sua relativa applicazione.

Il Segreto: Saul cerca di raggiungere Prudencio ma…

Saul cerca di raggiungere Prudencio, convinto che lui possa portarlo da Julieta. Gonzalo nel frattempo, va via dalla Villa di Francisca proprio quando Fernando decide di rinunciare alla gestione delle ricchezze della Montenegro. Antolina prepara una serata romantica con protagonista Isaac, per cercare di conquistarlo. Il fiuto di Saul lo sta portando nella giusta direzione, convinto che il fratello c’entri in prima persona con il rapimento. Severo però, in base alle sue investigazioni, rivela che non può essere in questo modo. Il Santacruz si sta sbagliando di grosso e, proprio per questo motivo, Prudencio e Mauricio si appagano di aver fatto cadere in trappola Saul: il loro piano sta svolgendosi nel migliore dei modi. Dolores intanto, pur di stare vicina al suo Tiburcio si offre come volontaria all’ospedale. Se volete saperne maggiormente della trama, non perdetevi le nuove puntate de Il Segreto, in onda ogni giorno su Canale 5.

