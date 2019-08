Una Vita/ Anticipazioni 17 Agosto: Carmen ostacola Ursula e lei la pugnala al ventre

Una Vita, trame e anticipazioni puntata serale

Oggi, sabato 17 agosto in prima serata su Rete 4 andrà in onda un nuovo appuntamento speciale con Una vita, la soap opera scritta dalla penna dell’autrice spagnola Aurora Guerra. I tre episodi saranno immediatamente disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva e on demand sul portale di Mediaset Play (oppure scaricando la relativa applicazione per iOS e Android). A seguire, troverete le dettagliate anticipazioni dei tre episodi che andranno in onda a breve. Carmen tenta di ostacolare Ursula dopo avere scoperto che vuole lasciare Acacias ma, purtroppo per lei, la Dark Lady ha piani precisi in mente. La Dicenta infatti la pugnala svariate volte al ventre. Samuel aiuta la domestica mentre Diego, dopo aver ottenuto diverse prove sull’innocenza del fratello, gli chiede perdono per aver sospettato di lui e per averlo creduto capace di ammazzare il loro padre. L’appuntamento quotidiano con le dinamiche di Una Vita è fissato dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

Una Vita: Blasco promette a Silvia che gliela farà pagare

Durante l’appuntamento serale che andrà in onda oggi su Rete4, gli eventi di Una Vita, regaleranno agli estimatori nuovi colpi di scena. Dopo essere stata aggredita da Ursula, Carmen in ospedale riceve la visita di Fabiana e le due decidono di fare pace. Blasco promette a Silvia che gliela farà pagare per averlo pugnalato alle spalle denunciandolo alla polizia. Esteban intanto, pensa di avere capito dove è nascosta Silvia e così, decide con Arturo di informare le forze dell’ordine. Lenor dopo avere chiesto scusa a Inigo, lo bacia senza curarsi della gente attorno. In ultimo, vi ricordiamo che è possibile seguire le puntate anche in streaming sul sito di Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva e on demand in qualsiasi momento. Scaricando la relativa applicazione invece, potrete vedere le emozionanti avventure degli abitanti di Acacias 38, anche in mobilità ovunque voi vi troviate.

