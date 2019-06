Il Segreto/ Anticipazioni: Fernando riporta a casa Emilia e Alfonso? (6 giugno)

Scopriamo le anticipazioni de Il Segreto, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 16.20 circa. Come sempre, vi ricordiamo che le puntate della telenovela spagnola, potranno essere viste in diretta streaming tramite il portale di Mediaset Play, oppure in alternativa, anche scaricando la relativa applicazione per dispositivi mobili. Stesso discorso per quanto riguarda la sua replica, con la possibilità di rivedere i contenuti davvero dopo pochissimo tempo. Dopo essere riuscita ad emarginare Isaac da Elsa, Antolina si prepara a mettere in pratica la seconda parte del suo piano: denigrare davanti a tutti la sua antagonista. Attirata la Laguna in un luogo comune, la maligna Ramos comincia a provocarla, fino a che non cade nella trappola. Adirata, Elsa affronta la moglie di Isaac, di fronte agli occhi di vari testimoni: era proprio quello che la sua nemica desiderava. Tutti appaiono sbalordirti dall’atteggiamento feroce di Elsa e pensano che lei abbia definitivamente perso la testa.

Il Segreto, anticipazioni e trame 6 giugno

Proseguiamo con le anticipazioni de Il Segreto in onda oggi, giovedì 6 giugno con il nuovo appuntamento. Fernando confida a Maria che le consegnerà i suoi genitori, anche a costo di pagare con la propria vita per il suo sbaglio. Oltre a ciò, prega la ragazza anche di lasciargli portare avanti le negoziazioni con i sequestratori. Per questo motivo, lascia anche la Villa prima di poterne parlare pure con Raimundo. Maria non avrebbe voluto che Fernando si recasse da solo all’incontro con i rapitori. Nel frattempo, proprio alla Castaneda toccherà il compito di avvisare il fratello Matias sulle ultime novità. Riuscirà il Mesia a ricondurre Emilia e Alfonso finalmente a casa? Saul è stato incarcerato per avere minacciato Lamberto con un’arma da fuoco. Dopo la notte in prigione, arriva anche la sua liberazione. All’uscita, il fratello Prudencio è pronto ad accoglierlo, dicendogli che sono arrivati i documenti che accerterebbero la fine del suo matrimonio con Julieta.

