Il Segreto/ Anticipazioni settimanali: Antolina sta male, gravidanza a rischio?

Bentrovati con le anticipazioni de Il Segreto, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dal lunedì al venerdì alle 16.30 e la domenica alle 16.25 sempre su Canale 5. Il sabato invece, viene trasmesso a partire dalle 21.25 su Rete 4. È possibile rivedere tutte le puntate della soap opera iberica anche in streaming, simultaneamente alla diretta televisiva, e on demand sul sito di Mediaset Play e la sua applicazione scaricabile per iOS e Android. Cosa è accaduto ieri? Meliton è sembrato molto seccato per aver ricevuto dal sindaco l’incarico delle decorazione natalizie di Puente Viejo. Nel corso della puntata di oggi pomeriggio, Isaac non si darà pace, e con un espediente riuscirà ad usare il telefono dell’emporio per assicurarsi se Elsa sia stata davvero ricoverata in una clinica psichiatrica oppure no. Mercoledì poi, spazio per Carmelo e la sua decisione di consegnare a Saul un’arma per difendere Severo e la sua famiglia nel caso in cui Molero volesse in qualche modo vendicarsi di loro.

Il Segreto, anticipazioni settimanali

Nel corso della puntata di giovedì 6 giugno de Il Segreto, Antolina riuscirà a insinuare dubbi sulla sanità mentale di Elsa e a mortificarla, sostenendo anche che abbia ucciso i suoi genitori. L’appuntamento del venerdì invece, ci parlerà del figlio di Molero, Lamberto, cominciare a creare problemi alla locanda, e Saul a questo punto, deciderà di intervenire tirando fuori la sua pistola. Sabato 8 giugno, la puntata della telenovela spagnola si sposterà su Rete4, Saul per tutelare Julieta dall’aggressione di Lamberto gli punterà contro la pistola e Lamberto userà questo errore di Saul per farlo incriminare. Isaac metterà fine al suo legame con Elsa decidendo di fidarsi del tutto di Antolina. Severo dopo aver vinto la causa, farà recapitare ai lagunari riceveranno un risarcimento da parte del proprietario. Fernando torna in villa comunicando a Maria e Raimundo, dove sono stati sequestrati Emilia e Alfonso. Antolina sta male: la gravidanza ha problemi, di che tipo?

