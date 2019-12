IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 31 dicembre 2019: cosa nasconde Dori?

Anticipazioni Il Segreto 31 dicembre 2019

L’ultima puntata di questo 2019 de Il Segreto ci attende oggi, martedì 31 dicembre. Stando al contenuto degli spoiler, vedremo Maria sempre più determinata a scoprire cosa nasconde la misteriosa Dori Vilches. La Castaneda è infatti convinta che, dietro il suo arrivo in città, vi sia qualche motivo preciso e non è disposta a lasciare che Dori vada via dal paese senza prima aver scoperto chi è veramente. Un altro dubbio, però, tormenta Maria: come è stato possibile che gli esercizi al limite del sadismo imposti da Dori le abbiano permesso di tornare a muovere qualche passo, se il medico giunto da Berlino le aveva invece tolto ogni speranza? Ma soprattutto, quali piani nasconde Fernando, che prima ha complottato con il medico e poi con l’infermiera? La vera faccia del Mesia non tarderà a rivelarsi. L’uomo ha infatti in programma una chiaccherata con il Sottosegretario del Governo che riuscirà a svelare tutto. Cosa avrà mai in mente? Per scoprirlo, non ci resta che attendere una nuova appassionante puntata de Il Segreto in onda, come al solito, su Canale 5.

Il Segreto: dove eravamo rimasti?

La decisione viene duramente contestata dal Mesia, che impone a Maria di riassumerla. In realtà, l’infermiera è in combutta con Fernando, così come lo era stato il medico giunto da Berlino per togliere ogni speranza alla povera donna. Ma quale interesse avrà mai il Mesia, nel far credere a Maria che l’incidente avvenuto durante le nozze l’ha condannata a una sedia a rotelle? Ormai anche Irene e Raimundo sembrano certi che dietro quanto accaduto non vi sia la mano di Fernando, ma quella di Esteban Fraile. D’altra parte, anche Francisca sospetta sempre di più che dietro agli eventi tragici che hanno interessato Puente Viejo possa esserci proprio il sindaco di Belmonte. Per questo, si reca là per indagare. In questi ultimi giorni dell’anno, gli appassionati della soap spagnola Il Segreto vivranno momenti ricchi di suspense. Nella puntata di ieri, lunedì 30 dicembre 2019, abbiamo assistito all’incontro tra Isaac ed Antolina. La Ramos aveva infatti chiesto al Guerrero di poter parlare in privato con lui e i due avevano fissato di incontrarsi nei pressi di un vecchio burrone. Le rivelazioni della donna hanno però fatto infuriare Isaac. Antolina ha infatti dichiarato al Guerrero che non aveva alcuna intenzione di lasciare in pace lui ed Elsa. Durante il litigio, la donna cade però nel burrone e perde la vita. Intanto, il rapporto tra Maria e Dori si fa sempre più difficile. La fredda infermiera sembra divertirsi a umiliare la donna e, anche se – con suo grande stupore – Maria scopre che gli esercizi sono in realtà riusciti a farle ricominciare a muovere le gambe, decide di accettare le dimissioni presentate dall’infermiera.

