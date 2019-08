Il Segreto/ Anticipazioni spagnole: Antolina ucciderà Isaac?

Un’altra giornata senza Il Segreto. La soap non andrà in onda nemmeno oggi, 8 agosto, su Canale 5 e lo stesso succederà nei prossimi giorni visto che, salvo cambiamenti, dovremo attendere lunedì 26 per rivedere Donna Francisca e gli abitanti di Puente Viejo di nuovo in azione. Le novità non mancheranno così come non mancheranno i volti noti. In particolare, proprio prima delle vacanze, abbiamo lasciato Elsa in balia del nuovo dottore del paese, Maria in compagnia dell’amico cubano Roberto e Fe alle prese con il suo passato e con quello che è successo nel bordello dal quale è scappata con una borsa piena di soldi e adesso con Faustino alle costole. Le tre storie ci terranno compagnia anche nelle nuove puntate della soap in onda tra agosto e settembre e nessuna di queste avrà un epilogo positivo per i nostri protagonisti. Proprio la storia di Elsa finirà per coinvolgere anche Isaac e Antolina come quest’ultima immaginava quando ha capito che la sua rivela sarebbe rimasta in paese.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ANTOLINA E ALVARO SONO DUE FOLLI?

Secondo le anticipazioni spagnole de Il Segreto sembra proprio che Elsa finirà per innamorarsi davvero del dottore Alvaro ma questo non la ripagherà di tutti i suoi sforzi e delle sue sofferenze. In particolare, i due al momento hanno deciso di rimanere solo amici ma la loro vicinanza lavorando nel dispensario non farà altro che sciogliere Elsa che alla fine deciderà di cedere all’affetto del sedicente dottore. L’unico che ancora avrà dei dubbi su di lui è Isaac che metterà a rischio il suo stesso matrimonio per portare a galla la verità su Alvaro mettendogli alle costole un investigatore. Alla fine la ragione sarà sua il dottore è solo un truffatore interessato ai soldi di Elsa e pronto a scappare lasciandola ad un passo dall’altare. A quel punto toccherà ad Isaac fare la sua mossa per essere felice scatenando la furia di Antolina che penserà seriamente di ucciderlo anziché perderlo per via di Elsa.

JULIETA E SAUL LASCERANNO LA SOAP?

Prima delle vacanze abbiamo lasciato Julieta in balia della violenza subita durante il suo sequestro. La giovane protagonista de Il Segreto ha deciso di tacere su quanto è successo ma presto le cose cambieranno secondo le anticipazioni spagnole della soap. La depressione che ha investito Julieta ha messo in crisi anche Saul che non sa come aiutare la neo moglie almeno fino a che non sarà Carmelo a rivelare la verità. La manna dal cielo arriverà però da una mano insospettabile ovvero quella di Francisca che aprirà il suo cuore alla povera ragazza raccontandole delle violenze subite dal marito Salvador Castro. Dopo essere tornata sul luogo dove ha subito la violenza, Julieta sarà pronta a rinascere al fianco del suo Saul ma lontana da Puente Viejo che le ha regalato l’amore ma le ha portato via tanto. A quel punto l’attenzione si sposterà di nuovo su Maria che nelle grinfie di Francisca e Fernando potrebbe di nuovo finire per soffrire.



