Il Segreto/ Anticipazioni spagnole: doppio matrimonio per Elsa e tante new entry!

Il Segreto anche oggi, 7 agosto, non andrà in onda su Canale5. I fan disperati lo cercheranno anche su Rete4 ma anche in quel caso rimarranno con un palmo di naso visto che la soap spagnola è finita in panchina e là rimarrà fino al 26 agosto prossimo, salvo cambiamenti e repliche da mandare in onda. A quel punto, quando tornerà in tv, lascerà i fan senza fiato perché le anticipazioni spagnole rivelano l’arrivo di un doppio matrimonio per Elsa che, a quel punto, potrebbe addirittura lasciare il paese insieme al suo novello marito, ma chi sarà il fortunato? In un primo momento toccherà al neo dottore del paese far impazzire la sua “infermierina” ma quando verrà a galla che si tratta di un impostore interessato solo ai suoi soldi (con tanto di fuga ad un passo dall’altare), tutto cambierà per lei. Il suo salvatore, manco a dirlo, sarà proprio Isaac che per aiutare la sua donzella metterà in campo addirittura un investigatore privato.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ANTOLINA MORIRA’?

Il pubblico farà bene a prepararsi ad una vera e propria serie di scenate da parte di Antolina nelle prossime puntate de Il Segreto e non solo. La pazza di questa stagione della soap spagnola, finirà i suoi giorni proprio in preda ad una vera e propria crisi che la spingerà ad uccidere il marito. Durante una colluttazione e il suo tentativo disperato, questa volta sarà lei a cadere in un burrone lasciandoci le penne. A quel punto il suo vero volto sarà chiaro a tutti, marito compreso, e sarà allora che quest’ultimo avrà via libera per un matrimonio con la sua amata Elsa. Le anticipazioni spagnole confermano il sì per la coppia ma non è ancora chiaro se, dopo il loro lieto fine, i due lasceranno il paese oppure no come successo in passato ad altre coppie.

IL SEGRETO: 16 VOLTI NUOVI A PARTIRE DA SETTEMBRE?

Quello che è chiaro è che all’orizzonte ci sono oltre dieci new entry. Il Segreto tornerà su Canale5 pronto a regalare al pubblico novità e non solo a livello di storie ma anche di volti. Secondo quanto annunciato in Spagna sembra che all’orizzonte siano in arrivo due nuove famiglie in paese a cominciare dai Marchesi De Los Visos e finendo alla famiglia Urrutia. Se nel primo caso si tratta di una famiglia benestante composta, almeno al momento, da una donna e i suoi figli, Adolfo e Tomas, nel secondo caso si tratta Encarnacion e ben quattro figli. A loro si unirà il protagoniste delle attuali puntate di Una Vita ovvero Arturo, Manuel Regueiro, che vestirà i panni di Ignacio Solozábal, un impresario che arriverà nel paese portandosi dietro le sue tre figlie Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sánz) e Carolina (Berta Castañé). Ogni personaggio porterà con sé segreti e nuovi intrecci da regalare al pubblico italiano nei prossimi mesi mentre in Spagna è stato già annunciato un nuovo salto temporale di cinque anni.



