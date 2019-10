Il segreto dei suoi occhi/ Video, su Rai 3 il film con Nicole Kidman (3 ottobre 2019)

Il film Il segreto dei suoi occhi va in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America e che rappresenta il remake dell’omonimo film argentino prodotto nel 2009 con la regia di Juan José Campanella. La regia di questa versione del 2015 è stata curata da Billy Ray con soggetto tratto dal romanzo “La pregunta de sus ojos” scritto da Eduardo A. Sacheri mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata dallo stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Emilio Kauderer, il montaggio è stato eseguito da Jim Page mentre nel cast sono presenti tantissimi attori piuttosto famosi come Nicole Kidman, Chiwetel Ejofor, Julia Roberts, Michael Kelly, Dean Norris e Alfred Molina.

Il segreto dei suoi occhi, la trama del film

Pochi mesi dopo il terribile attentato alle Torri gemelle di New York avvenuto l’11 settembre l’FBI ha deciso in tutto il paese di mettere in atto una stratificata azione antiterroristica in maniera tale da prevenire eventuali nuovi attacchi. Nei pressi della città di Los Angeles viene istituita una squadra composta da 4 agenti dell’FBI i quali hanno il compito di tenere sotto controllo la presente moschea in quanto c’è il rischio che al suo interno vi possa essere una cellula dormiente terroristica pronta a colpire non appena il livello di sicurezza si sarà abbassato. Il lavoro degli agenti si dimostra ancora maggiormente complicato quando nelle vicinanze della stessa moschea viene ritrovato all’interno di un cassonetto della spazzatura il corpo della figlia di una dei quattro agenti. A quanto pare nella vicenda ha un ruolo importante anche Ray, ossia un agente della squadra che aveva appuntamento con la stessa ragazza per fare una sorpresa alla mamma in occasione del suo compleanno. Un appuntamento che lui ha dovuto disdire all’ultimo momento per via di un importante impegno e che quindi lo fa sentire colpevole in parte. L’uomo per cercare di porre rimedio a quanto successo decide di impegnarsi strenuamente nelle investigazioni arrivando a bloccare un giovane di origini islamiche che tuttavia dovrà rilasciare in quanto si tratta di una sorta di pentito che sta collaborando con le forze di polizia per cercare di scoprire tutte le cellule terroristiche presenti sul territorio nazionale. Circa 13 anni più tardi i quattro si ritrovano ma con mansioni completamente differenti a Los Angeles con Ray in prima persona pronto a cercare di porre fine a quello interrogativo mai risolto occupandosi nuovamente nel caso. Tuttavia l’uomo dovrà ricredersi in quanto si arriverà ad una conclusione davvero insospettabile nella quale ha un ruolo molto importante anche soprattutto per quanto riguarda la mamma della vittima.

